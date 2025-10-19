قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي ورئيس وزراء النرويج يبحثان إعمار غزة وحل الدولتين وتكثيف التعاون الثنائي
إسرائيل تقرر غلق جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة
وزير إسرائيلي يطالب باستئناف الحرب على غزة في أسرع وقت.. تفاصيل
فريق زد يهزم بتروجيت بهدفين في الدوري
الدوري الإنجليزي| مانشستر يونايتد يتقدم على ليفربول بهدف نظيف في الشوط الأول
ستر حقيقي للفتاة.. أمين الإفتاء يوضح مواصفات الحجاب الشرعي الصحيح
وزير الخارجية يشارك في جلسة رفيعة حول البحر الأحمر بمنتدى أسوان للسلام
تغيير مواعيد فتح محال بقالي التموين.. قرارات مهمة لضمان وصول السلع لمستحقيها
تسليم 11 شهادة مزاولة حرفة| توفير فرصة عمل لسيدة من ذوى الهمم بالأقصر
عماد الدين حسين: الرئيس السيسي صارح الشعب حول ضرورة الإجراءات الاقتصادية الصعبة
تشكيل سيراميكا كليوباترا ضد طلائع الجيش في الدوري المصري
جدول الإجازات الرسمية في مصر 2026 للموظفين بالدولة والقطاع الخاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

زد 2010 يحقق فوزًا على الماسة برباعية نظيفة في دوري منطقة الجيزة

زد
زد
ياسمين تيسير

واصل فريق نادي زد مواليد 2010 تألقه في بطولة دوري منطقة الجيزة؛ بعد فوزه المستحق على نظيره الماسة بنتيجة 4-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب زد، ضمن منافسات الجولة السادسة من البطولة.

وانتهت المباراة بانسحاب فريق الماسة عقب الهدف الرابع؛ في ظل السيطرة الكاملة لفريق زد طوال أحداث اللقاء.

سجّل الأهداف لفريق زد كل من: أحمد مجدي زهير (هاتريك)، محمد عماد (هدف).

وأشاد الجهاز الفني بأداء اللاعبين ومستواهم المميز الذي يعكس قوة القطاع واستمرار تطوير عناصره في مختلف المراحل السنية.

وحرص الكابتن حمادة صدقي رئيس قطاع الناشئين بنادي زد على توجيه التهنئة للاعبين والجهاز الفني والمعاون علي الفوز اليوم. 

وبهذا الفوز، يواصل فريق زد 2010 نتائجه الإيجابية ومسيرته المميزة في البطولة، وسط دعم متواصل من إدارة النادي وقطاع الناشئين.

الجهاز الفني والإداري والطبي لفريق زد 2010:

إسلام محمد عبد العزيز «زيزو» المدير الفني للفريق، بهاء أحمد المدرب العام، محمد مجدي «ميدو» مدرب الحراس، مهند طارق «هوندا» مدرب الأحمال، أحمد هندي إداري الفريق، دكتور عمر مدحت أخصائي علاج طبيعي، دكتور كريم نصر طبيب عظام، كريم الحلبي محلل أداء الفيديو، أحمد وجيه منسق عام الفريق، شهاب أحمد مسؤول المهمات، سامح جمال الدين المدير الإداري للقطاع، عادل صادق نائب المدير الإداري للقطاع، ملك موسى المنسق الإعلامي للقطاع.

زد الماسه الدوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تعاود الارتفاع مجددا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

عروسين حدائق العاصمة

عروسا الجنة.. محمد ورحمة رحلا بعد زفافهم بساعات في حدائق العاصمة| تفاصيل مؤلمة

صورة أرشيفية

موعد امتحانات نصف العام 2026 في المدارس .. قرارات رسمية

سوزي الأردنية

التحفظ على أموال والدي سوزي الأردنية بعد اكتشاف حيلتها.. ما القصة؟

نتنياهو

إنذار عربي حاسم لـ بنيامين نتنياهو عقب أزمة إغلاق معبر رفح

الإعلامية فيفيان الفقي

وفاة الإعلامية فيفيان الفقي بعد صراع مع السرطان

تشييع جثمان النقيب يوسف الحسيني

رحيل النقيب يوسف الحسيني.. الأهالي يودعون ضحية حادث طريق الإسماعيلية بالدموع في مسقط رأسه بالشرقية| تفاصيل

ترشيحاتنا

عروسة صينية

عروس صينية تلغي زفافها وتطالب برسوم "عناق" بقيمة 4200 دولار

البواسير

إزاى تحمى نفسك من البواسير .. إليك طرقا سهلة

طريقة عمل كوكيز الطحينة المحشي بالعسل الأسود

طريقة عمل كوكيز الطحينة المحشي بالعسل الأسود

بالصور

ماس رحيم تطلق أولى أغنيات ألبومها الجديد "ضيعتنى"

ماسة محمد رحيم ووالدها
ماسة محمد رحيم ووالدها
ماسة محمد رحيم ووالدها

صحة الشرقية تنظم قافلة طبية مجانية بقرية جزيرة النص فاقوس

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

ماسة محمد رحيم ووالدها

ماس رحيم تطلق أولى أغنيات ألبومها الجديد "ضيعتنى"

شريهان

شريهان تعلن عن حبها لـ مصر بطريقة خاصة

سلوى خطاب

حسدته على الموت.. اعتراف جريء من سلوى خطاب عن طليقها

القمر الصناعي الأمريكي LES-1

زومبي .. قصة عودة القمر الصناعي LES-1 إلى الحياة بعد 50 عامًا من فقدانه |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من شلتوت إلى الطيب .. الأزهر ومنهج الإيمان بالتعددية المذهبية

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

المزيد