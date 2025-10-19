زد 2010 يحقق فوزًا على الماسة برباعية نظيفة في دوري منطقة الجيزة

واصل فريق نادي زد مواليد 2010 تألقه في بطولة دوري منطقة الجيزة؛ بعد فوزه المستحق على نظيره الماسة بنتيجة 4-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب زد، ضمن منافسات الجولة السادسة من البطولة.

وانتهت المباراة بانسحاب فريق الماسة عقب الهدف الرابع؛ في ظل السيطرة الكاملة لفريق زد طوال أحداث اللقاء.

سجّل الأهداف لفريق زد كل من: أحمد مجدي زهير (هاتريك)، محمد عماد (هدف).

وأشاد الجهاز الفني بأداء اللاعبين ومستواهم المميز الذي يعكس قوة القطاع واستمرار تطوير عناصره في مختلف المراحل السنية.

وحرص الكابتن حمادة صدقي رئيس قطاع الناشئين بنادي زد على توجيه التهنئة للاعبين والجهاز الفني والمعاون علي الفوز اليوم.

وبهذا الفوز، يواصل فريق زد 2010 نتائجه الإيجابية ومسيرته المميزة في البطولة، وسط دعم متواصل من إدارة النادي وقطاع الناشئين.

الجهاز الفني والإداري والطبي لفريق زد 2010:

إسلام محمد عبد العزيز «زيزو» المدير الفني للفريق، بهاء أحمد المدرب العام، محمد مجدي «ميدو» مدرب الحراس، مهند طارق «هوندا» مدرب الأحمال، أحمد هندي إداري الفريق، دكتور عمر مدحت أخصائي علاج طبيعي، دكتور كريم نصر طبيب عظام، كريم الحلبي محلل أداء الفيديو، أحمد وجيه منسق عام الفريق، شهاب أحمد مسؤول المهمات، سامح جمال الدين المدير الإداري للقطاع، عادل صادق نائب المدير الإداري للقطاع، ملك موسى المنسق الإعلامي للقطاع.