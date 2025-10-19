خوان بيزيرا يشارك جمهوره صورة جديدة له على إنستجرام| شاهد

شارك البرازيلي خوان بيزيرا، نجم الزمالك، صورة جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام تجمعه بزميله أحمد شريف.

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن تفاصيل عرض أوروبي تلقاه البرازيلي خوان بيزيرا، نجم القلعة البيضاء، خلال الساعات الماضية، لخوض تجربة احترافية في الميركاتو الشتوي.

وقال المصدر ذاته إن البرازيلي خوان بيزيرا، نجم نادي الزمالك، تلقى عرضا عبر وكيله للانتقال إلى صفوف نادي ميتلاند الدانماركي الذي سبق وأن خاض إمام عاشور، نجم النادي الأهلي، تجربة الاحتراف بين صفوفه.

وأضاف أن عرض نادي ميتلاند الدانماركي لضم البرازيلي خوان بيزيرا مغر من النواحي المالية، إلا أن اللاعب يرغب في الوقت الراهن في استكمال مشواره بصفوف نادي الزمالك.

وشدد على أن البرازيلي خوان بيزيرا، نجم نادي الزمالك، ينصب تركيزه في الوقت الراهن على المشاركة مع زملائه في إعادة الفارس الأبيض إلى سلسلة الانتصارات، على أن ينتظر وصول عرض يتناسب مع إمكانياته، وفي أحد الدوريات الكبرى.