13800 جنيه أعلى درجة .. جدول مرتبات أكتوبر 2025 للموظفين وموعد صرفها
متوسط سعر الدولار في مصر
مهندسون ومقاولون مصريون: جاهزون بخطط مدروسة لإعادة إعمار غزة
حازم إمام يعلن استقالته من الجهاز الفني للزمالك عبر “إنستجرام”
الرئيس السيسي: نطلع لاستضافة مؤتمر إعمار غزة.. والنرويج تؤكد تقديم الدعم
حزب مصر المستقبل: كلمة الرئيس في الندوة التثقيفية تُجسد الصدق والشفافية والواقعية
طرح تذاكر مباريات السوبر المصري في الإمارات ..تفاصيل
لامَسَ جسد فتاة في التجمع.. أمن القاهرة يتحفظ على كوافير حريمي شهير
الرئيس السيسي ورئيس وزراء النرويج يبحثان إعمار غزة وحل الدولتين وتكثيف التعاون الثنائي
إسرائيل تقرر غلق جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة
وزير إسرائيلي يطالب باستئناف الحرب على غزة في أسرع وقت.. تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

زد 2010 يفوز على الماسة برباعية نظيفة في دوري منطقة الجيزة

زد 2010
زد 2010
ملك موسى

واصل فريق نادي زد مواليد 2010 ، تألقه ببطولة دوري منطقة الجيزة ، بعد فوزه المستحق على نظيره الماسة بنتيجة 4-0 ، في المباراة التي أقيمت على ملعب زد ضمن منافسات الجولة السادسة من البطولة .

وانتهت المباراة بانسحاب فريق الماسة عقب الهدف الرابع ، في ظل السيطرة الكاملة لفريق زد طوال أحداث اللقاء .

 سجّل الأهداف لفريق زد كلا من :

أحمد مجدي زهير ثلاثة أهداف ، محمد عماد هدف .

وأشاد الجهاز الفني بأداء اللاعبين ومستواهم المميز الذي يعكس قوة القطاع واستمرار تطوير عناصره في مختلف المراحل السنية.

وحرص كابتن حمادة صدقي رئيس قطاع الناشئين بنادي زد علي توجيه التهنئة للاعبين والجهاز الفني والمعاون علي الفوز اليوم. 

الجهاز الفني والإداري والطبي لفريق زد 2010 :

إسلام محمد عبد العزيز "زيزو" المدير الفنيللفريق ، بهاء أحمد المدرب العام ، محمد مجدي "ميدو" مدرب الحراس،  مهند طارق "هوندا" مدرب الأحمال،  أحمد هندي إداري الفريق ، دكتور عمر مدحت أخصائي علاج طبيعي ، دكتور كريم نصر طبيب عظام ، كريم الحلبي محلل أداء الفيديو ، أحمد وجيه منسق عام الفريق،  شهاب أحمد 

مسؤول المهمات ، سامح جمال الدين المدير الإداري للقطاع،  عادل صادق نائب المدير الإداري للقطاع،  ملك موسي المنسق الاعلامي للقطاع. 

 بهذا الفوز، يواصل فريق زد 2010 نتائجه الإيجابية ومسيرته المميزة في البطولة، وسط دعم متواصل من إدارة النادي وقطاع الناشئين.

زد الماسة دوري الجمهورية

عروسين حدائق العاصمة

عروسا الجنة.. محمد ورحمة رحلا بعد زفافهم بساعات في حدائق العاصمة| تفاصيل مؤلمة

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تعاود الارتفاع مجددا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

صورة أرشيفية

موعد امتحانات نصف العام 2026 في المدارس .. قرارات رسمية

سوزي الأردنية

التحفظ على أموال والدي سوزي الأردنية بعد اكتشاف حيلتها.. ما القصة؟

نتنياهو

إنذار عربي حاسم لـ بنيامين نتنياهو عقب أزمة إغلاق معبر رفح

الإعلامية فيفيان الفقي

وفاة الإعلامية فيفيان الفقي بعد صراع مع السرطان

تشييع جثمان النقيب يوسف الحسيني

رحيل النقيب يوسف الحسيني.. الأهالي يودعون ضحية حادث طريق الإسماعيلية بالدموع في مسقط رأسه بالشرقية| تفاصيل

حازم امام

مصدر يكشف سبب استقالة حازم إمام من الجهاز الفني للزمالك

فخرى لاكاى

فخرى لاكاى يقود هجوم سيراميكا أمام طلائع الجيش فى الدوري

حازم امام

الزمالك يبدأ البحث عن بديل لحازم إمام بالجهاز الفني لفريق الكرة

"إسكندرية كمان وكمان" يعيد يسرا وحسين فهمي للسجادة الحمراء بمهرجان الجونة

يسرا وحسين فهمي
يسرا وحسين فهمي
يسرا وحسين فهمي

ماس رحيم تطلق أولى أغنيات ألبومها الجديد "ضيعتنى"

ماسة محمد رحيم ووالدها
ماسة محمد رحيم ووالدها
ماسة محمد رحيم ووالدها

صحة الشرقية تنظم قافلة طبية مجانية بقرية جزيرة النص فاقوس

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

ماسة محمد رحيم ووالدها

ماس رحيم تطلق أولى أغنيات ألبومها الجديد "ضيعتنى"

شريهان

شريهان تعلن عن حبها لـ مصر بطريقة خاصة

سلوى خطاب

حسدته على الموت.. اعتراف جريء من سلوى خطاب عن طليقها

القمر الصناعي الأمريكي LES-1

زومبي .. قصة عودة القمر الصناعي LES-1 إلى الحياة بعد 50 عامًا من فقدانه |فيديوجراف

