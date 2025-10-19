زد 2005 يفوز على الجونة برباعية في دوري الجمهورية

حقق فريق زد مواليد 2005 فوزًا هامًا على نظيره الجونة بنتيجة 4-2، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري الجمهورية للموسم الرياضي 2025/2026.

سجّل أهداف زد كل من:

إبراهيم عبد الفتاح “فلفل” هدف

عمر ياسر هدفين

عبدالله عبيد هدف

وظهر لاعبو زد بمستوى فني مميز ساهم في حسم اللقاء لصالحهم، وسط إشادة من حمادة صدقي، رئيس قطاع الناشئين بالنادي، الذي أكد على ضرورة التركيز ومواصلة الأداء القوي للمنافسة على لقب البطولة.

🔹 الجهاز الفني والإداري والطبي لفريق زد 2005:

المدير الفني: Mark Burton

المدرب العام: تامر عبد العزيز

مدرب عام: إسلام عمر النور

مدرب الحراس: عمرو أحمد عبد الله

مدرب الأحمال: محمد الشاذلي

إداري الفريق: يحيى معوض – مصطفى شومان

أخصائي العلاج الطبيعي: د. تامر عادل

طبيب العظام: د. أحمد شاكر

مسؤول المهمات: عبدالرحمن حسن

المنسق العام: أحمد وجيه

المدير الإداري للقطاع: سامح جمال الدين

نائب المدير الإداري: عادل صادق

المنسق الإعلامي للقطاع: ملك موسى

وبهذا الفوز، يؤكد فريق زد مواليد 2005 جاهزيته للمنافسة بقوة في البطولة، وسط دعم ومتابعة مستمرة من إدارة النادي وقطاع الناشئين.