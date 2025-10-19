لطلاب 35 مدرسة.. هيئة الرقابة النووية تنظم أول ندوة تعريفية لمهامها في العام الجديد

شهد المسرح الكبير في مكتبة مصر العامة، تنظيم ندوة تعريفية، ألقتها الدكتورة ماهيتاب المناوي رئيس إدارة التعاون الدولي والعلاقات العامة بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

وتناولت الندوة، دور الهيئة التنظيمي والرقابي على الأنشطة النووية والإشعاعية داخل مصر، وأبرزت أهمية التطبيقات السلمية للتكنولوجيا النووية والإشعاعية في مختلف المجالات.

وتأتي هذه الفعالية في إطار الدور التوعوي الذي تضطلع به الهيئة؛ لتعريف النشء بفرص العمل المستقبلية في المجالات النووية والإشعاعية، وتشجيعهم على اختيار التخصصات العلمية التي تؤهلهم للمشاركة في بناء جيل جديد قادر على مواكبة التطور العلمي في هذا المجال الحيوي.

وشارك في الندوة 18 رئيس قسم وعضو في فريق عمل التخطيط بالمديرية والإدارات التعليمية الثمانية، و35 منسق تخطيط استراتيجي من مدارس الإدارات التعليمية الثمانية، و128 طالبا وطالبة من سفراء التخطيط الاستراتيجي بمدارس تعليم الإسماعيلية، ممثلين لـ 35 مدرسة في كل المراحل “الابتدائية والإعدادية والثانوي العام والفني”.

وشهدت الفعالية، إهداء المكتبة أول قصة من المجموعة القصصية للأطفال، والتي أطلقتها إدارة التعاون الدولي والعلاقات العامة بالهيئة، ضمن برنامجها التوعوي للأطفال، والذي دُشن في 5 أكتوبر الجاري؛ لتكون بذلك أولى المكتبات التي تتسلم القصة الأولى من المجموعة.

جاء ذلك، في إطار حرص الهيئة على نشر الوعي بالسلامة والأمان النووي والإشعاعي من خلال أساليب مبسطة وجاذبة للأطفال، وغرس مفاهيم المسؤولية والمعرفة العلمية في نفوسهم منذ الصغر.

وأكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية استمرارها في تنفيذ مثل هذه المبادرات التوعوية بمختلف محافظات الجمهورية؛ تعزيزًا لثقافة السلامة والأمان النووي والإشعاعي، ولبناء وعي الأجيال الجديدة بأهمية دور الهيئة في حماية الإنسان والبيئة.

وجرى الاتفاق على عقد سلسلة من الفعاليات والندوات التوعوية الجديدة بالتعاون مع المكتبة بمحافظة الإسماعيلية، استمرارًا لنجاح هذه المبادرة وحرصًا على توسيع دائرة الاستفادة منها، لتشمل أكبر عدد من الطلاب في مختلف المراحل التعليمية.