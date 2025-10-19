محمد صلاح يقود ليفربول أمام مانشستر يونايتد أملا في عودة الانتصارات

أعلن الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيل الرسمي لمواجهة الغريم التقليدي مانشستر يونايتد، في القمة المرتقبة التي تقام في السادسة والنصف مساء اليوم الأحد، على ملعب “آنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026.

ويبحث ليفربول عن استعادة توازنه بعد سلسلة من النتائج السلبية، بينما يدخل مانشستر يونايتد اللقاء بطموح تحقيق فوز يعيد إليه الثقة في واحدة من أقوى مواجهات الكرة الإنجليزية.

جاء تشكيل ليفربول الرسمي على النحو التالي:

حراسة المرمى: ماماردشفيلي

خط الدفاع: برادلي – إبراهيما كوناتي – فيرجيل فان دايك – كيركيز

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر – رايان جرافينبرخ – دومينيك سوبوسلاي

خط الهجوم: محمد صلاح – ألكسندر إيزاك – فلوريان فيرتز

ويقود النجم محمد صلاح الخط الأمامي للريدز، في مواجهة ينتظرها الملايين من عشاق الفريقين حول العالم، حيث يُعوّل المدرب الهولندي على خبرة صلاح وسرعته لحسم الموقعة الهجومية أمام دفاعات مانشستر يونايتد.

ويحتل ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، بفارق أربع نقاط عن أرسنال المتصدر، ونقطة واحدة خلف مانشستر سيتي الذي يضم المصري عمر مرموش. في المقابل، يحتل مانشستر يونايتد المركز الحادي عشر برصيد 10 نقاط.

ويسعى ليفربول للعودة إلى طريق الانتصارات بعد ثلاث هزائم متتالية في مختلف البطولات، حيث خسر في البريميرليج أمام كريستال بالاس وتشيلسي، قبل أن يتعثر أمام جالاتا سراي التركي بهدف دون رد في دوري أبطال أوروبا.