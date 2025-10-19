مانشستر يونايتد بالقوة الضاربة في قمة آنفيلد أمام ليفربول

أعلن البرتغالي روبين أموريم، المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة ليفربول في القمة المنتظرة التي تنطلق في السادسة والنصف مساء اليوم الأحد على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

ويدخل مانشستر يونايتد المواجهة بطموح كبير لاستعادة توازنه وتحقيق نتيجة إيجابية أمام غريمه التقليدي، بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة في الأسابيع الأخيرة، بينما يسعى ليفربول لاستعادة نغمة الانتصارات بعد ثلاث هزائم متتالية في مختلف البطولات.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي كالتالي:

حراسة المرمى: لامينس

خط الدفاع: ديوجو دالوت – ماتياس دي ليخت – هاري ماجواير – لوك شاو

خط الوسط: مايسون ماونت – كاسيميرو – برونو فيرنانديز

خط الهجوم: ماتيوس كونيا – بريان مبيومو – أماد ديالو

ويعوّل روبين أموريم على صانع الألعاب البرتغالي برونو فيرنانديز ليكون العقل المفكر للفريق في وسط الملعب وصاحب الحلول أمام دفاعات ليفربول، إلى جانب التناغم الهجومي بين كونيا ومبيومو وديالو.

ويأمل الشياطين الحمر في كسر عقدة ملعب آنفيلد، الذي طالما شهد تفوقًا واضحًا لليفربول في المواسم الأخيرة، حيث لم ينجح مانشستر يونايتد في الفوز هناك منذ أكثر من خمسة مواسم.