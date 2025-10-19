تكليف رئاسي للحكومة بإنشاء آلية وطنية لتمويل إعادة إعمار قطاع غزة.. فيديو

في خطوة تعكس التزامًا مصريًا راسخًا تجاه القضية الفلسطينية ودعمًا لجهود إغاثة وإعادة بناء قطاع غزة، أصدر الرئيس السيسي تكليفًا مباشرًا إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يقضي التكليف بضرورة التنسيق العاجل مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية في الدولة لدراسة وإنشاء "آلية وطنية" متكاملة.

تهدف هذه الآلية إلى جمع وتنظيم مساهمات وتبرعات المواطنين الراغبين في المشاركة بفاعلية في تمويل عملية إعادة الإعمار الشاملة لقطاع غزة، في ظل الدمار الهائل الذي لحق بالقطاع. وتؤكد هذه الخطوة على البعد الشعبي والرسمي للجهود المصرية الرامية إلى تخفيف المعاناة عن أهالي غزة.

وفي سياق متصل، استعرض الرئيس السيسي الجهود المصرية المكثفة على مدار العامين الماضيين لوقف الحرب في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وهو المسار الذي تُوّج بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وعقد قمة السلام بمدينة شرم الشيخ.

وفي هذا الإطار، وجّه الرئيس السيسي الشكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على جهوده في دعم مساعي وقف الحرب.

