براتب يصل لـ9 آلاف جنيه.. فرص عمل جديدة في شركة إلكترونيات
كان يخفيهم داخل مرتبة.. خادمة وراء سرقة كيلو ذهب من أستاذ جامعي
الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية: هدفنا وقف الحرب في غزة.. ويؤكد: دعم الوقود يمثل عبئًا على الدولة.. وساعة الاقتتال ترجع البلاد شهورا للخلف.. فيديو
أستون فيلا يسقط توتنهام بنتيجة 2-1 بالدوري الإنجليزي
البورصة تربح 26 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الأحد
أزمة في هجوم الأهلي بعد إصابة محمد شريف
أكسيوس عن مسؤول أمريكي: الـ 30 يوما المقبلة في غزة ستكون حاسمة.. وجديرون بتنفيذ الاتفاق
تماثيل مقلدة.. هذه العقوبة تنتظر تشكيلا عصابيا نصب على راغبي اقتناء الآثار
التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين زد وبتروجيت
سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات المسائية
رئيس الوزراء يلتقى مالك أروجلو العالمية لبحث إدارة وتشغيل مصانع الغزل والنسيج
عقوبات على ثنائي سلة الزمالك بعد واقعة دمنهور
توك شو

الرئيس السيسي: هدفنا من اتفاق غزة أن يعم السلام والاستقرار في المنطقة

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
محمود محسن

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه كان لدينا محاولات جادةحتى يتم الوصول حل أو إيقاف الحرب التي كانت موجودة في غزة، مشيرا إلى أنه كان يهمنا أن يعم على المنطقة السلام والاستقرار.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته التي ألقاها، خلال الندوة التثقيفية الـ 42 للقوات المسلحة المصرية، أنه كنا نعمل على ادخال المساعدات للأشقاء الفلسطينيين، مع العمل على اطلاق صفقة تبادل للأسرى، ينتهي الموقف بشكل أو أخر.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي: إن إرادتنا استمرت بنفس العزم للتحرك على حل القضية الفلسطينية، مؤكدا أنه كنا على تواصل مع كل دول العالم لتوقف الحرب في غزة، وبفضل الله تم إيقاف الحرب.

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم الأحد 19-10-2025

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان أم يجب الانتظار حتى نهايته ؟.. أمين الفتوى يرد

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تعاود الارتفاع مجددا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

صورة أرشيفية

موعد امتحانات نصف العام 2026 في المدارس .. قرارات رسمية

عقوبة من لا يصلي الفجر

ما هي عقوبة من لا يُصلّي الفجر في وقته؟.. 3 مصائب وحرمان من 20 رزقًا

سوزي الأردنية

التحفظ على أموال والدي سوزي الأردنية بعد اكتشاف حيلتها.. ما القصة؟

نتنياهو

إنذار عربي حاسم لـ بنيامين نتنياهو عقب أزمة إغلاق معبر رفح

المستشار أشرف عيسى

أشرف عيسى رئيسًا للمجلس التنفيذي الأعلى لمركز كميت للتحكيم الدولي

احتجاز

بسبب 8 كيلو ذهب.. أمن القاهرة يضبط 8 جواهرجية متهمين باحتجاز صائغ

مجلس الدولة

ما بين قبول ورفض وتأجيل.. قرارت حاسمة بشأن طعون مرشحي انتخابات النواب

صحة الشرقية تنظم قافلة طبية مجانية بقرية جزيرة النص فاقوس

الأرصاد تكشف موعد ارتداء الملابس الشتوية

بفستان ذهبي لافت.. مايان السيد تتألق في عرض فيلمها «كولونيا» بمهرجان الجونة السينمائي|شاهد

شريهان

شريهان تعلن عن حبها لـ مصر بطريقة خاصة

سلوى خطاب

حسدته على الموت.. اعتراف جريء من سلوى خطاب عن طليقها

القمر الصناعي الأمريكي LES-1

زومبي .. قصة عودة القمر الصناعي LES-1 إلى الحياة بعد 50 عامًا من فقدانه |فيديوجراف

فوايد البروكلى والسبانخ

وداعًا لشيخوخة الدماغ.. قوة السبانخ والبروكلي في حماية الذاكرة

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

