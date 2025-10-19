الرئيس السيسي: هدفنا من اتفاق غزة أن يعم السلام والاستقرار في المنطقة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه كان لدينا محاولات جادةحتى يتم الوصول حل أو إيقاف الحرب التي كانت موجودة في غزة، مشيرا إلى أنه كان يهمنا أن يعم على المنطقة السلام والاستقرار.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته التي ألقاها، خلال الندوة التثقيفية الـ 42 للقوات المسلحة المصرية، أنه كنا نعمل على ادخال المساعدات للأشقاء الفلسطينيين، مع العمل على اطلاق صفقة تبادل للأسرى، ينتهي الموقف بشكل أو أخر.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي: إن إرادتنا استمرت بنفس العزم للتحرك على حل القضية الفلسطينية، مؤكدا أنه كنا على تواصل مع كل دول العالم لتوقف الحرب في غزة، وبفضل الله تم إيقاف الحرب.