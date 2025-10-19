قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

طرح تذاكر بطولة السوبر المصري بين الأربعة الكبار في الإمارات

إسلام مقلد

أعلنت رابطة دوري المحترفين الإماراتي، اليوم الأحد، عن فتح باب حجز تذاكر بطولة السوبر المصري، التي تستضيفها إمارة أبوظبي خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل، بمشاركة أربعة من كبار الأندية المصرية: الأهلي، الزمالك، بيراميدز، وسيراميكا كليوباترا، في نسخة استثنائية بنظامها الجديد.

وأوضحت الرابطة عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أن التذاكر أصبحت متاحة للجماهير من داخل الإمارات وخارجها، داعية عشاق كرة القدم إلى الإسراع في الحجز لحضور واحدة من أقوى البطولات التي تجمع نخبة الأندية المصرية في أجواء احتفالية عالمية.

وأكدت الرابطة، أن الجماهير ستكون على موعد مع فعاليات ترفيهية ورياضية مصاحبة، إضافة إلى عروض فنية وموسيقية مميزة، ما يجعل من البطولة حدثًا كرويًا وسياحيًا في آنٍ واحد.

ومن المقرر أن تُقام مباراتا نصف النهائي يوم الخميس 6 نوفمبر، حيث يلتقي الزمالك مع بيراميدز على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، فيما تجمع المباراة الثانية الأهلي وسيراميكا كليوباترا على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين. ويتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية التي ستقام يوم 9 نوفمبر على استاد محمد بن زايد، فيما تُقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في اليوم نفسه على استاد آل نهيان.

وجاء تنظيم البطولة في إطار التعاون المشترك بين الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة المحترفين الإماراتية والشركة المتحدة للرياضة، استمرارًا للشراكة الناجحة التي جعلت من الإمارات وجهة معتادة لاستضافة أهم البطولات المصرية.

رابط حجز التذاكر

يمكن للجماهير حجز التذاكر إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لرابطة المحترفين الإماراتية أو من خلال المنصة المخصصة لحجز فعاليات البطولة عبر الرابط التالي:

https://uaeproleague.platinumlist.net/

وأكدت الرابطة أن الأسعار مناسبة لمختلف الفئات، مع توفير مقاعد مخصصة للعائلات والجماهير المصرية والعربية، لضمان تجربة جماهيرية فريدة تعكس عمق العلاقات الرياضية بين مصر والإمارات.

