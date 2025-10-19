قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يشهد فاعليات الندوة التثقيفية 42 لنصر أكتوبر
الرئيس السيسي يكرم أبطال حرب أكتوبر المجيدة
مصرع شخص وفقدان 20 مهاجرا إثر غرق قارب قبالة السواحل الإيطالية
غلق قاعة توت عنخ آمون استعدادا لنقل المقتنيات للمتحف المصري الكبير غدا
إجراء تحليل DNA للمتـ.هم بقتل زميله وتقطيعه بالصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
الأرصاد تكشف مفاجأة عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة
ياسين منصور يكشف عن علاقته بـ خالد مرتجي وخطة إنشاء فروع للأهلي خارج البلاد
استقالة حازم إمام من الجهاز الفني للزمالك وفيريرا يوافق على الرحيل
رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة والتشييد
ياسين منصور يكشف سرا عن موقف الخطيب من الترشح لانتخابات الأهلي
بالأسماء.. الرئيس السيسي يكرم عددا من أبطال حرب أكتوبر
ياسين منصور : عملى الخاص حرمنى من الترشح لخدمة الأهلي
كاتس: حماس ستدفع ثمنًا باهظًا لكل عملية إطلاق نار

فرناس حفظي

قال وزير الدفاع الإسرائيلي  كاتس إن "حماس ستتعلم درسا قاسيا أن الجيش الإسرائيلي عازم على حماية جنوده ومنع أي أذى لهم". 

وأضاف كاتس: "لقد أصدرنا تعليمات للجيش  الإسرائيلي بالتحرك بقوة ضد أهداف حماس في غزة،  ستدفع حماس ثمنا باهظًا لكل إطلاق نار وانتهاك لوقف إطلاق النار، وإذا لم تُفهم الرسالة، فستزداد حدة ردود الفعل".

عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعا طارئا مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وذلك في ظل التدهور الأمني المتصاعد في رفح جنوب قطاع غزة.


وجاء اللقاء بعد أن دعا سموتريتش إلى استئناف العمليات العسكرية الواسعة ضد حركة حماس، متهماً الحكومة بـ«التهاون» في الرد على الهجمات الأخيرة، ومطالبًا بإنهاء وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخرًا.


وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، ناقش الجانبان تطورات الميدان في رفح، إلى جانب الخيارات العسكرية والسياسية المطروحة أمام الحكومة الإسرائيلية، في وقت يواجه فيه نتنياهو ضغوطًا متزايدة من أوساط اليمين المتشدد لاستئناف الحرب.


ويأتي هذا الاجتماع بينما تشهد المنطقة توترًا ميدانيًا متصاعدًا عقب إعلان الجيش الإسرائيلي تعرض قواته في رفح لهجوم بصاروخ مضاد للدبابات، وردّه بغارات جوية على مواقع في المدينة، وسط تبادل الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار.

