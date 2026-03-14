مع غياب عبد المنعم .. نيس يعود لطريق الانتصارات في الدوري الفرنسي

عاد فريق نيس الفرنسي إلى طريق الانتصارات بعد غياب دام 6 مباريات، بعدما تغلب على أنجيه بنتيجة 2-0 في الجولة الـ26 من الدوري الفرنسي.

افتتح التسجيل ملفين بارد في الدقيقة 65 بعد تمريرة حاسمة من إيلي واهي، لينتهي الشوط الأول بتقدم نيس بهدف نظيف. وفي اللحظات الأخيرة من المباراة، أضاف إيلي واهي الهدف الثاني في الدقيقة 96، ليضمن الفوز للفريق ويعزز آماله في الابتعاد عن صراع الهبوط، حيث يحتل نيس المركز الرابع عشر برصيد 27 نقطة.

ويستمر غياب محمد عبد المنعم عن المشاركة في المباريات مع فريقه نيس، منذ تعرضه للإصابة بتمزق في الرباط الصليبي للركبة أمام باريس سان جيرمان في إبريل من العام الماضي.

مباريات أخرى في الجولة

من جانبه، حقق لوريان فوزًا مثيرًا على لانس بنتيجة 2-1 تقدم لوريان أولًا بهدف أحمدو ديينج في الدقيقة 18، قبل أن يعادل أودوسون إدوارد للانس في الدقيقة 48 من تمريرة سانجاري وفي الدقيقة الأخيرة، سجل تويسون هدف الفوز للوريان بتمريرة من كواسي.

ويُذكر أن فوز لوريان أوقف سلسلة انتصارات لانس، الذي يحتل الآن المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 56 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن المتصدر باريس سان جيرمان برصيد 57 نقطة.