سلامة الغذاء: رقابة مكثفة على السلاسل التجارية لضمان غذاء آمن

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 38 لعام 2025، وذلك عن الفترة من 11 - 17 أكتوبر، حيث تضمن العديد من الأنشطة المختلفة التي جاءت على النحو التالي:

وأوضح التقرير أنه في إطار تنفيذ خطة الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتعزيز الرقابة على قطاع التصنيع الغذائي والتداول المحلي والدولي، نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 77 مأمورية تفتيشية بالتعاون مع مصلحة الرقابة الصناعية، استهدفت تقييم مدى التزام المنشآت الغذائية باشتراطات الجودة وسلامة الغذاء.

وفي ذات السياق الرقابي، قامت إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة بتنفيذ 43 زيارة فحص وتفتيش واعتماد، وقد تم تسجيل 2 محطة تعبئة وجاري اعتماد 11 منشأة بالقائمة المعتمدة لدى الهيئة.

كما أصدرت الإدارة 646 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 496 شركة.

وفيما يخص الصادرات الغذائية، بلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة وفقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة بنحو 4100 رسالة غذائية بكمية تقدر بـ 185 ألف طن، صادرة عن 1320 شركة مصدرة، وقد شملت هذه الرسائل ما يقرب من 815 صنفًا من المنتجات الغذائية، تضمنت دقيقًا ومنتجات من الحبوب، ثمارًا وفواكه، خضراوات ودرنات، محضرات من الخضر والفاكهة ومنتجات غذائية متنوعة.

وتفصيلًا، جاءت صادرات البطاطا الحلوة في صدارة الخضراوات المصرية خلال الأسبوع الماضي أيضًا بواقع 12 ألف طن، تلتها الخضراوات المجمدة المشكلة بنحو 10 آلاف طن، ثم الفاصولياء بأنواعها بكمية بلغت 9 آلاف طن، وبلغ إجمالي أصناف الخضراوات المصدرة 36 صنفًا بنحو 35 ألف طن.

كما تصدر الرمان قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا بإجمالي 13 ألف طن، تلته المانجو بنحو 8 آلاف طن، ثم الفراولة بكمية بلغت 7 آلاف طن، ليصل إجمالي أصناف الفواكه المصدرة إلى 35 صنفًا بكمية بلغت 37 ألف طن.

وتوزعت هذه الصادرات على عدد كبير من الأسواق الدولية، حيث جاءت الصومال، السعودية، المغرب وسوريا ضمن أبرز الدول المستوردة للصادرات المصرية من إجمالي 190 دولة مستوردة خلال الأسبوع.

وفيما يتعلق بالمنافذ التصديرية، احتل ميناء سفاجا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 710 رسالة، يليه ميناء الإسكندرية بـ 685 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 440 رسالة.

وفي إطار دعم الصادرات الغذائية، أصدرت الهيئة خلال الأسبوع الماضي 1150 شهادة صحية للتصدير، وذلك وفقًا للآلية المعتمدة منذ مطلع العام، بما يضمن مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة ويعزز ثقة الأسواق الدولية في الصادرات المصرية.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى البلاد نحو 2140 رسالة، بإجمالي كمية تُقدّر بــ 465 ألف طن، مستوردة من قِبل 890 شركة، وتنوعت الأصناف الواردة لتشمل القمح، زيوت متنوعة وفول الصويا فيما تصدرت روسيا قائمة الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي، تلتها كل من أوكرانيا، أمريكا وإندونيسيا من بين إجمالي 82 دولة صدّرت منتجات غذائية إلى السوق المصري.

واستمر ميناء الإسكندرية في احتلال المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة، بإجمالي 570 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة الدولي في المركز الثاني بـــ 393 رسالة، ثم ميناء بورسعيد بـ 380 رسالة.

وفيما يتعلق بالإفراجات الجمركية، تم الإفراج عن 1304 رسالة غذائية تحت التحفظ (إفراج مؤقت)، بينما بلغ عدد الرسائل التي تم الإفراج عنها ضمن منظومة الإفراج السريع 550 رسالة، وفي سياق تنفيذ قرارات لجنة التظلمات، تم تحرير محاضر إثبات حالة لعدد 100 رسالة، وفيما يخص نشاط الاستيراد، فقد تم إصدار تراخيص استيراد لــ 85 مستورد خلال نفس الفترة.

وواصلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة جهودها في دعم منظومة تداول الأغذية، حيث تم خلال الأسبوع تسجيل 80 منتجًا من المكملات الغذائية، وفحص 537 منتجًا جديدًا، إلى جانب إصدار 39 شهادة بيع حر، كما نفّذت الإدارة 3 زيارات رقابية واعتمدت 18 شركة عاملة في هذا القطاع.

وفي إطار جهود الهيئة القومية لسلامة الغذاء في متابعة السلع الاستراتيجية والتأكد من سلامتها وجودتها، قامت إدارة السلع الاستراتيجية بتنفيذ 20 زيارة تفتيشية لمواقع تخزين القمح و13 زيارة لمضارب الأرز بمختلف المحافظات، وذلك للوقوف على مدى التزامها بالاشتراطات والمعايير المعتمدة لضمان وصول منتجات آمنة وصالحة للاستهلاك.

واستقبلت الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي 53 شكوى واردة من جهات متعددة، من بينها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وجهاز حماية المستهلك، وموقع الهيئة الإلكتروني والترصد المبني على الحدث، إلى جانب الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة.

وتم معالجة 7 شكاوى، بينما يجري حاليًا فحص باقي الشكاوى لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.

وفي إطار الاستجابة الفورية للبلاغات الواردة، نفّذ مفتشو إدارة الشكاوى حملات رقابية ميدانية استهدفت 179 منشأة غذائية بعدد من المحافظات، شملت القاهرة، الدقهلية، المنيا، الغردقة، كفر الشيخ، بورسعيد وسوهاج وهدفت هذه الحملات إلى التحقق من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة ومدى التزام المنشآت بالاشتراطات المعتمدة، حيث تم اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة بحق المنشآت التي رُصدت بها مخالفات تؤثر على سلامة الغذاء.

وأكدت الهيئة، برئاسة الدكتور طارق الهوبي، على أهمية تعاون المواطنين والإبلاغ الفوري عن أي مخالفة قد تمس سلامة الغذاء أو تشكل خطرًا على الصحة العامة.

ويمكن تقديم الشكاوى من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة – مجلس الوزراء عبر الرابط:

https://www.shakwa.eg/GCP/Default.aspx، أو عبر الخط الساخن 16528، كما يمكن التواصل المباشر مع إدارة الشكاوى بالهيئة على الرقم: 01555771100 (اتصال أو واتس آب)، أو من خلال البريد الإلكتروني : [email protected]، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

حملات على السلاسل التجارية

وفيما يخص أنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، تم تنفيذ 35 مأمورية رقابية استهدفت فروع منشآت السلاسل التجارية بعدد من المحافظات، للتحقق من مدى التزامها باشتراطات سلامة الغذاء.

وشملت الحملات محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، البحيرة، الغربية، الغردقة، الأقصر، الدقهلية، الشرقية، الفيوم، بورسعيد، السويس والمنيا.

كما تم تنفيذ 9 مأموريات لسحب عينات من اللانشون من فروع السلاسل التجارية بمحافظات القاهرة، الجيزة، الشرقية، الاسماعيلية والقليوبية.

ووصل إجمالي عدد الفروع المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 2181 فرعًا تتبع 57 سلسلة تجارية.

في سياق متصل، شهد الأسبوع الماضي تسجيل 557 منشأة من المحال العامة ذات النشاط الغذائي، فيما أجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 352 معاينة، واستوفت 237 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ووصل إجمالي عدد المنشآت المسجلة إلى 65 ألف منشأة من المحال العامة.

كما كثّفت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية حملاتها الميدانية في عدد من المحافظات ذات النشاط التخزيني المرتفع، حيث نفذت 56 مأمورية رقابية شملت محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، الدقهلية، البحر الأحمر، الشرقية، الغربية، الفيوم، البحيرة، المنوفية، دمياط، كفر الشيخ، المنيا، أسيوط وقنا.

وتابعت الإدارة تسجيل المنشآت التخزينية حيث تم تسجيل 6 مخازن جديدة ليصل إجمالي عدد المنشآت المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 1469 مخزنًا.

وفيما يتعلق بمنظومة التغذية المدرسية، قامت الإدارة بمعاينة 25 مخزنًا مخصصًا للتغذية المدرسية بمحافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، أسيوط، قنا، كفر الشيخ، البحيرة، المنوفية، الفيوم، المنيا ودمياط.

كما واصلت الهيئة جهودها في دعم انسيابية حركة تداول السلع الغذائية وعدم تكدسها بالموانئ المصرية، من خلال إصدار 1337 طلب نقل وتخزين للرسائل الغذائية الواردة، إلى جانب التحفظ على 442 رسالة غذائية واردة غير مستوفاة لاشتراطات سلامة الغذاء، وذلك في إطار حرص الهيئة على إحكام منظومة الرقابة على الواردات الغذائية وحماية صحة المستهلك.

وفي إطار الدور الرقابي الذي تقوم به الهيئة القومية لسلامة الغذاء على الرسائل الغذائية الواردة، نفذت الهيئة خلال الأسبوع الماضي 182 مأمورية تحفظ شملت المرور على 182 منشأة غذائية، وذلك لمتابعة مدى الالتزام بالاشتراطات والمعايير الدولية بما يضمن وصول غذاء آمن وصحي للمستهلك المصري.

أما فيما يتعلق بمراقبة قطاع الألبان، نفّذت الهيئة 14 حملة تفتيشية بواقع 8 مأموريات على المحالب، و6 مأموريات على مراكز تجميع الألبان في محافظات ذات كثافة إنتاجية عالية شملت، البحيرة، الفيوم، الإسكندرية، الاسماعيلية، الدقهلية، الشرقية والغربية، وذلك بهدف التحقق من مدى الالتزام باشتراطات سلامة وجودة الألبان في مختلف مراحل التداول.

ووصل إجمالي عدد المنشآت المسجلة إلى 399 منشأة، بواقع 230 محلبًا و169 مركز تجميع ألبان.

وفي إطار تعزيز الرقابة على المنشآت السياحية، نفّذت إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية 62 زيارة ميدانية شملت أعمال التفتيش الدوري ومعاينة التراخيص للمطاعم وللفنادق، بواقع 35 زيارة للفنادق و27 زيارة للمطاعم، وذلك بعدد من المحافظات ذات الأهمية السياحية من بينها القاهرة، الجيزة، البحر الأحمر، الإسكندرية، الأقصر، أسوان، بورسعيد، مرسى مطروح وجنوب سيناء.

وفي اطار الاستعدادات لقرب افتتاح المتحف المصري الكبير وضمن جهود الهيئة لرفع جاهزية المنشآت السياحية لهذا الحدث العالمي، تم تنفيذ حملات تفتيشية على ١٢ منشأة سياحية بنطاق المتحف المصري الكبير للتأكد من مدى التزامها بمتطلبات سلامة الغذاء، بما يسهم في تعزيز ثقة الزائرين في جودة وسلامة الخدمات الغذائية المقدمة.

وواصلت الإدارة العامة للمجازر جهودها الرقابية والتوعوية خلال الفترة الماضية، حيث نفّذت 71 زيارة تفتيشية استهدفت مجازر الدواجن واللحوم ومصانع الأمعاء، إلى جانب تنفيذ عدد من جولات المتابعة على مصانع انتاج المغلفات الطبيعية الحيوانية، وذلك في محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، البحيرة، الشرقية، الدقهلية والاسماعيلية بهدف مراقبة عمليات التصنيع والتأكد من استيفاء الاشتراطات الفنية.

كما أصدرت الإدارة 21 إذن تصدير للمغلفات الطبيعية الحيوانية إلى دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها لاشتراطات التصدير المعتمدة.

وواصلت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء أنشطتها الرقابية خلال الأسبوع الماضي، حيث نفّذت 15 جولة تفتيشية على منشآت تصنيع المواد الملامسة للغذاء، والتي تشمل البلاستيك، الزجاج، المعادن، المطاط، الكرتون، الورق والخزف، بالإضافة إلى مصانع أجهزة الطبخ الكهربائية، ماكينات التعبئة والتغليف وماكينات تجهيز الحلوى، وذلك في محافظات القاهرة، الجيزة، الشرقية، المنوفية، البحيرة، بورسعيد، سوهاج، بني سويف، أسيوط والإسكندرية.

وأسفرت هذه الجهود عن تسجيل 2 منشأة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد المنشآت المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 757 منشأة، في مؤشر يعكس تزايد التزام هذا القطاع الحيوي بالضوابط الفنية المعتمدة.

وفي إطار سعي الهيئة إلى دعم وتطوير قطاع الأسماك وتعزيز جودة المنتجات السمكية، نفّذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية خلال الأسبوع الماضي 15 زيارة ميدانية بمحافظات القاهرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، البحيرة وبورسعيد، وشملت مراكب وسفن الصيد، مصانع الأسماك، موردي المنتجات البحرية، وشركات التصدير والتجهيز، وذلك للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية والمعايير الفنية المعتمدة، ووصل إجمالي عدد المنشآت المسجلة بالهيئة إلى 647 منشأة تتنوع ما بين مصانع وموردين ومراكب ومزارع سمكية بمختلف المحافظات.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي بفحص 540 طلب تظلم وارد من مختلف الموانئ، وذلك في إطار دورها في مراجعة قرارات التحفظ أو الرفض الصادرة بحق الرسائل الغذائية

الواردة، والتأكد من استيفاء الإجراءات وفقًا للضوابط الفنية المعتمدة، بما يضمن تحقيق العدالة وتحقيق التوازن بين متطلبات سلامة الغذاء وسرعة الإفراج الجمركي.

حملات تفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات،

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بتنفيذ 37 حملة تفتيشية موسعة على 196 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود).

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 3 طن رنجة بها سائل انفصالي مدمم وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط 1 طن أسماك مجمدة منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى إعدام 60 كجم من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية (زبادي، مجمدات، باتيه).

كما تم الاشتراك في حملات مكبرة بالتعاون مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط وسحب عينات من المواد الغذائية المشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تقدر بـنحو 2 طن (جبن، باتيه، ملح، عطارة)، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتم تنفيذ 10 قرارات صادرة عن النيابة العامة (فحص، سحب عينات)، وبناءً على تلك القرارات تم إعدام 300 قطعة من الحلوى المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم تفتيش وفحص الأغذية بالإدارة العامة للأمن، وإدارة قوات الأمن، ومراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة، فضلًا عن الإشراف على توريد اللحوم والدواجن بمستشفيات محافظة الغربية.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 3 حملات تفتيشية بعضها بالتنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى (رئاسة مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، جهاز حماية المستهلك)، وشملت الحملات المرور على عدد من المنشآت الغذائية بمراكز (الجمالية، محلة دمنة، أجا)، وأسفرت الحملات عن إعدام كميات من المواد الغذائية لظهور علامات الفساد وتغير خواصها الطبيعية.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة البحيرة حملات ميدانية شملت المرور على 266 منشأة غذائية في مدن (دمنهور، إيتاي البارود، حوش عيسى، أبو حمص، شبراخيت، كفر الدوار، أبو المطامير، الرحمانية، كوم حمادة، الدلنجات، مركز بدر، ادكو، وادي النطرون).

وخلال هذه الجولات، تم إعدام كميات من المواد غذائية مجهولة المصدر وغير مدون عليها أية بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التنبيه على أصحاب المنشآت بضرورة الالتزام بكافة التعليمات والاشتراطات الصحية المتعلقة بتداول الغذاء، بما يضمن توفير غذاء آمن وسليم للمستهلكين، كما تم رصد عدد من المخالفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها، وذلك في إطار حرص الهيئة على رفع كفاءة منظومة سلامة الغذاء وتعزيز الرقابة على الأسواق المحلية.

وقام فرع الهيئة بمحافظة المنوفية بتنظيم 12 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 39 منشأة غذائية بمدن (شبين الكوم، بركة السبع، الشهداء، قويسنا، الباجور، منوف)، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وتم إعدامها بمعرفة صاحب الشأن وبحضور لجنة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتم توجيه أصحاب هذه المنشآت إلى ضرورة الإلتزام بالإشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء، وضرورة استخراج التراخيص اللازمة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت المخالفة.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة القليوبية 21 حملة تفتيشية بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (رئاسة مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطرى، التموين، مباحث التموين) شملت المرور على 133 منشأة غذائية بنطاق مراكز (بنها، شبرا الخيمة،طوخ، الخانكة) وعدد من القرى بالمحافظة.

وأسفرت الحملات عن إعدام كميات من المنتجات الغذائية الفاسدة وأخرى تظهر عليها علامات تغير في الخواص الطبيعية (مصنعات لحوم، حلاوة طحينية، سوبيا، بسكويت، ألوان صناعية، مياه غازية) وغيرها من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم تحرير 4 محاضر لعدم تطبيق الاشتراطات الصحية اللازمة.

في سياق متصل، وبناءً على إخبارية من أحد المواطنين، تم بالتعاون مع مباحث التموين تنفيذ حملة تفتيشية على أحد معامل الألبان غير المرخصة بمركز الخانكة، وقد أسفرت الحملة عن ضبط والتحفظ على 300 كجم من اللبن المغشوش، ودهون نباتية مجهولة المصدر، وتم القبض على مسؤول المنشأة وتسليمه للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقام فرع الهيئة بمحافظة بورسعيد بتنفيذ 12 حملة تفتيشية حيث تم المرور على 84 منشأة غذائية بنطاق المحافظة ومدينة بورفؤاد، وأسفرت الحملات عن إعدام كميات من المواد الغذائية التي تبين تغير خواصها الطبيعية وتمت عملية الإعدام بمعرفة صاحب المنشأة.

وقام فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسوان بتنفيذ 15 حملة تفتيشية استهدفت 133 منشأة غذائية، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير محضر بإعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر (لحوم مجهزة، مخبوزات).

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الشرقية 27 حملة تفتيشية على الأسواق شملت المرور على 274 منشأة غذائية بنطاق مراكز (كفر صقر، ديرب نجم، منيا القمح، ههيا، الزقازيق، فاقوس، الإبراهيمية) وغيرها من المراكز.

وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء .

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة البحر الأحمر (مدينة الغردقة) حملة تفتيشية مشتركة بالتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى (الطب البيطري، التموين، الصحة، مجلس المدينة)، شملت المرور على عدد من المنشآت الغذائية، وأسفرت الحملة عن تحرير محضر بإعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر (لحوم، دواجن).

وأجرى فرع الهيئة بمحافظة الاسماعيلية 20 حملة تفتيشية على السوق المحلي، حيث تم المرور على 150 منشأة غذائية بنطاق المحافظة، وأسفرت الحملات عن تحرير محاضر بإعدام كميات من المواد الغذائية التي ظهرت عليها علامات فساد ظاهري والمنتهية الصلاحية، كما تم سحب عينات (لانشون) للفحص المعملي.

وتم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل بالهيئة والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء، مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم.

وقام فرع الهيئة بمحافظة الأقصر بتنفيذ 5 حملات تفتيشية، شملت المرور على 22 منشأة غذائية بنطاق المحافظة، وأسفرت الحملات عن إعدام كميات من زيوت الطعام لتغير خواصها الطبيعية، كما تم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل لدى الهيئة واتباع اشتراطات سلامة الغذاء مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم.

وقام فرع الهيئة بمحافظة الوادي الجديد بتنفيذ 15 حملة تفتيشية شملت المرور على 55 منشأة غذائية بنطاق المحافظة، وتم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل بالهيئة والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم.

وقام فرع الهيئة بمحافظة بني سويف بتنفيذ عددًا من الحملات التفتيشية المشتركة مع مباحث التموين شملت المرور على عدد من المنشآت الغذائية، وتبين خلال الحملات وجود عدد من المخالفات داخل بعض المنشآت الغذائية مثل عدم توافر الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء، وعدم استكمال إجراءات التراخيص لبعض المنشآت الغذائية.

كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بضرورة تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، والتنبيه عليهم بسرعة التسجيل بالهيئة.

ونفذ فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج عددًا من الحملات التفتيشية المشتركة مع (التموين، مباحث التموين، الطب البيطري) حيث تم المرور على 8 منشآت غذائية في نطاق قرى ومراكز (حي شرق، أخميم) وأسفرت تلك الحملات عن ضبط كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي (مقطعات دجاج، لحوم، كاتشب، باتيه)، وتم تحرير المحاضر اللازمة.

وتم التنبيه على أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وضرورة التسجيل بالهيئة، واستكمال إجراءات التراخيص.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة كفر الشيخ بتنفيذ عددًا من الحملات التفتيشية بالتعاون مع بعض الجهات الرقابية الأخرى (مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، البيئة، جهاز حماية المستهلك)، شملت المرور على عدد من المنشآت الغذائية، بالإضافة إلى تنفيذ عددًا من الحملات التفتيشية الأخرى على عدد 70 منشأة غذائية بالسوق المحلي، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر (مخلل، مقرمشات).