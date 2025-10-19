معتصم سالم عن صعوبة التتويج بالدوري: قالوا كده عن دوري أبطال إفريقيا!

أكد معتصم سالم مدرب فريق بيراميدز، أن التتويج بالدوري الممتاز هو من أهم الأهداف التي يسعى فريق بيراميدز إلى تحقيقها.

وقال سالم في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: لماذ يتحدث البعض عن صعوبة أن يحصل بيراميدز على بطولة الدوري الممتاز، وهذا الكلام أيضا سمعناه عن دوري أبطال إفريقيا وحققناها.

وأضاف: ربما تكون كثرة ارتبطات بيراميدز هذا الموسم صعوبة في تتويج بيراميدز بالدوري ولكن قادرين أن نحقق اللقب في النهاية لأنه هدف أسمى بالنسبة لنا.

وتابع: كثرة ارتباطات بيراميدز هذا الموسم تزيد من صعوبة التتويج بالدوري الممتاز، فلدينا ارتباطات عددية ولكن قادرين أن نحقق اللقب ونحن فريق بطولة.

وأردف: معتصم سالم، أنه يجب أن نتوج بالدوري أولاً حتي نغير نظرية إن البطولة لا تخرج من الأهلي والزمالك.