منة فضالي تلفت الأنظار في أحدث ظهور بإطلالة كاجوال

شاركت الفنانة منة فضالي جمهورها إطلالة شتوية لافتة عكست رشاقتها وحيويتها، حيث شاركت متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام صورة ظهرت فيها مرتدية جاكت طويل باللون البيج، مع بنطلون رمادي فاتح أبرز أناقتها في بساطة.

واختارت منة فضالي إطلالة كاجول شتوية ، إلا أنها لم تتخل عن لمستها الأنثوية المميزة، إذ زينت معصمها بساعة كلاسكية تبرز إطلالتها .

وتفاعل جمهور منة فضالي مع الصورة بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشادوا بجمالها الطبيعي واهتمامها الدائم بلياقتها البدنية، مؤكدين أن إطلالتها تعكس روحها النشيطة وحفاظها على نمط حياة صحي ومتوازن.