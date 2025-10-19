معتصم سالم: يورتيتيش هو بطل أوضة اللبس في بيراميدز

أكد المعتصم سالم مدرب فريق بيراميدز، أن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني للفريق لديه شخصية قوية خارج الملعب أيضا بجانب شخصيته في الملعب

وقال سالم في تصريحات معر كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: . شخصية كرونسلاف يورتيتيش خارج الملعب مختلفة، وعصبيته لا تؤثر علي تركيزه في المباراة.

وأضاف: يورتيتيش هو بطل " أوضة اللبس " في بيراميدز، وتواجده على رأس القيادة الفنية لبيراميدز أضاف لنا الكثير، وهو يتمتع بشخصية قوية ومحبوبة للغاية مع اللاعبين.

وتابع: معتصم سالم : كثرة ارتباطات بيراميدز هذا الموسم تزيد من صعوبة التتويج بالدوري الممتاز، ولكن يبقى هدف رئيسي لنا ولكل اللاعبين هذا الموسم هو الفوز بهذا اللقب.