دودو الجباس: بيراميدز أصبح يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة في المباريات الهامة

أكد دودو الجباس لاعب فريق بيراميدز، أن الفريق أصبح يمتلك قاعدة جماهيرية في المباريات الكبيرة التي يخوضها الفريق.

وقال دودو الجباس في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج “لعبة والتانية” على راديو ميجا إف إم: “وصلنا لمرحلة إننا مش لاقيين تذاكر للمباريات بسبب ضغط الجماهير علي حضور المباريات المهمة التي يخوضها بيراميدز، وأخرها كان أمس أمام نهضة بركان فكان هناك حضور جماهيري كبير للفريق”.

وأضاف الجباس قائلا: “الدوافع في بيراميدز لا تنتهي دايماً في تجدد مستمر، والتتويج بالسوبر الإفريقي لم يكن وليد الصدفة وعانينا من عدم توفيق السنوات الماضية”.

وتابع: “كرونسلاف يورتيتيش مدير فني كبير للغاية وصاحب شخصية، واستطاع في موسمين مع بيراميدز في التتويج باربع بطولات مهمة على مستوى إفريقيا”.

وأردف: “التنافس في كرة القدم بين الفريق يزيد من المتعة والإثارة، ودائما حلاوة الكورة في وجود 4 و5 فرق تتنافس على الحصول على بطولة مثل الدوري الممتاز”.