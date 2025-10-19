الرئيس السيسي عن نصر أكتوبر: دا فضل ربنا علينا وكل الشكر والحمد ليك يارب

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي: “أوعوا تنسوا ان اللي احنا فيه بكرم ربنا سبحانه وتعالي، ودا فضل ربنا علينا وكل الشكر والحمد ليك يارب على دعمك وسترك ونصرك وتوفيقك لينا، والفضل يعود لأصحابه وأصحابه هو ربنا”.

وأضاف خلال الندوة التثقيفية ال42، والتي تنظمها القوات المسلحة بمناسبة الذكري ال52 لإنتصارات نصر أكتوبر المجيدة: “نصر أكتوبر هي حكاية الأن تحكي، ولكن كل يوم كان يمر على مصر والمصريين في هذا الوقت كان صعب جدا كل ساعة”.

وتابع الرئيس السيسي: “بالحسابات التي تحسب في تلك الظروف كان فعلا الفرص للنجاح لم تكن كثيرة، ولكن تاني كان يد الله سبحانه وتعالي معنا فى ما حدث”.