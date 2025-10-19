قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هدوء حذر في معبر رفح وتباطؤ المساعدات الإنسانية بفعل التصعيد الإسرائيلي
إشادة كبيرة بدور إدارة الشئون المعنوية بعد الندوة التثقيفية الخاصة بحرب أكتوبر
مصادر مصرفية تكشف سر الإقبال غير المسبوق على شهادات بنك مصر الجديدة
مغرم بالسـ ـفاح ديكستر.. تفاصيل صادمة عن مقتل طفل على يد زميله بالإسماعيلية
محافظ القاهرة يفتتح ملتقى توظيف يوفر 1500 فرصة عمل لخريجي جامعة حلوان
إشادة برلمانية بكلمة الرئيس السيسي في أسوان: تعكس رؤية شاملة وواضحة لمكانة إفريقيا
لسه متجوز من شهور.. تشييع جثمان النقيب يوسف الحسيني بعد وفاته في حادث أليم بالشرقية
مرصد الأزهر: تراجع نسبي في وتيرة العمليات الإرهابية بغرب إفريقيا
غرامة 200 جنيه عقوبة التدخين فى وسائل المواصلات بقانون المرور
محمود فوزي: اختيار رئيس مجلس الشورى ووكيليه صادف أهله
كتائب القسام تؤكد التزامها الكامل بالاتفاق وتنفى علاقتها بالأحداث في رفح
عبد العاطي يبحث مع وزراء خارجية ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وكندا إعادة إعمار غزة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار البلد

اليونسكو تشيد بارتفاع نسب الحضور وانخفاض الكثافات بالمدارس المصرية

الدكتورة نوريا سانز
الدكتورة نوريا سانز
ياسمين بدوي

أشادت الدكتورة نوريا سانز المديرة الإقليمية لمنظمة اليونسكو  ، بجهود وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية ، في تطوير المنظومة التعليمية 

حيث أكدت المديرة الإقليمية لمنظمة اليونسكو ، على الإنجازات غير المسبوقة في انخفاض الكثافات في الفصول وارتفاع نسبة الحضور بالمدارس ل٨٧٪ 

وعلى جانب آخر ، قامت اليوم الدكتورة هالة عبدالسلام خفاجى رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بزيارة مدارس مديرية التربية والتعليم في الجيزة

ورافقها فى الزيارة كلا من : سعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، وتم زيارة مدارس المدينة الجامعية الابتدائية ، و مدرسة الارومان ث بنات ، و مدرسة احمد ابو الدهب الرسمية لغات

 وخلال جولتها اليوم ، تابعت الدكتورة هالة عبدالسلام خفاجى رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  انتظام العملية التعليمية ، واشادت بانتظام العملية التعليمية والتقييمات الأسبوعية والاداءات الصفية

كما اشادت رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بنسب حضور الطلاب ومدى انتظام وإلتزام الطلاب بالحضور والتقييمات ، و الالتزام بالتقييمات والأداءات الصفية 

وشددت رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على متابعة مهارات القراءة والكتابة ، و تطبيق مادة البرمجه والذكاء الاصطناعي من خلال المنصه داخل المدرسة ومتابعة تفاعل وتعامل الطلاب مع المنصة اليابانية  ، و متابعة الأنشطة الطلابية والتربوية.

و وجهت رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الشكر لإدارات المدارس على الانضباط والالتزام بتنفيذ تعليمات الوزارة بشكل جدي ومنظم.

كما وجهت رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الشكر لمدير المديرية سعيد عطية على حسن سير العمل

الملابس الشتوية
مايان السيد
