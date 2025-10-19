برازيلي أصلي.. نجم الزمالك مطلوب في نادٍ دانماركي| تفاصيل

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن تفاصيل عرض أوروبي تلقاه البرازيلي خوان بيزيرا، نجم القلعة البيضاء، خلال الساعات الماضية، لخوض تجربة احترافية في الميركاتو الشتوي.

وقال المصدر ذاته إن البرازيلي خوان بيزيرا، نجم نادي الزمالك، تلقى عرضا عبر وكيله للانتقال إلى صفوف نادي ميتلاند الدانماركي الذي سبق وأن خاض إمام عاشور، نجم النادي الأهلي، تجربة الاحتراف بين صفوفه.

وأضاف أن عرض نادي ميتلاند الدانماركي لضم البرازيلي خوان بيزيرا مغر من النواحي المالية، إلا أن اللاعب يرغب في الوقت الراهن في استكمال مشواره بصفوف نادي الزمالك.

وشدد على أن البرازيلي خوان بيزيرا، نجم نادي الزمالك، ينصب تركيزه في الوقت الراهن على المشاركة مع زملائه في إعادة الفارس الأبيض إلى سلسلة الانتصارات، على أن ينتظر وصول عرض يتناسب مع إمكانياته، وفي أحد الدوريات الكبرى.

رسالة مؤثرة من محترف الزمالك

وجه اللاعب خوان بيزيرا، نجم الزمالك، رسالة لـ جماهير القلعة البيضاء عقب الفوز بسداسية على ديكيداها الصومالي في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على ستاد القاهرة الدولي.

وكتب خوان بيزيرا، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”: "شكراً ليكم على المحبة جمهور رائع".

ونجح أحمد شريف في إحراز هدف تقدم الزمالك في الدقيقة 22 بعد عرضية من الجبهة اليسرى عن طريق أحمد فتوح إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها أحمد شريف بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

ونجح خوان بيزايرا في إحراز الهدف الثاني في الدقيقة ٣٤ بعد هجمة منظمة من لاعبي الزمالك بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها خوان بيزيرا بتسديدة قبل أن يضيف عمرو ناصر الهدف الثالث في الدقيقة ٣٥ بعد تسديدة قوية عن طريق أحمد شريف قبل أن ينهي الزمالك المباراة بالفوز بسداسية.

وخاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط : أحمد ربيع – أحمد حمدي – ناصر ماهر.

خط الهجوم : أحمد شريف – عمرو ناصر – خوان بيزيرا.