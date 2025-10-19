الصحة تطلق حملة مكافحة الطفيليات المعوية لـ4 ملايين طالب في المحافظات الزراعية

أطلقت وزارة الصحة والسكان، حملة وطنية لمكافحة الطفيليات المعوية، مع بداية العام الدراسي تستهدف طلاب المدارس بالمناطق الزراعية (عامة وخاصة وتجريبية وأزهرية) على مستوى محافظات الجمهورية، تزامناً مع بداية العام الدراسي (2025-2026) تشمل الحملة الفحص والكشف المبكر والعلاج كاملاً، للحفاظ على صحة الطلاب ورفع مستوى الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الحملة تأتي في إطار جهود الوزارة للحفاظ على الحالة الصحية للطلاب ورفع الوعي المجتمعي، تنفيذاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية «مصر 2030» لتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وأضاف الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، أن الحملة السنوية تنطلق مع كل عام دراسي جديد، وتستهدف فحص نحو 4 ملايين طالب وطالبة من خلال 8 ملايين عينة (عينتان لكل طالب)، في حوالي 28 ألف مدرسة في الاماكن الزراعية ، لضمان تغطية شاملة وسريعة.

متابعة فورية وعلاج مجاني لجميع الحالات

وأشار الدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة، إلى أن الفحص يجريه فنيو معامل الأمراض المتوطنة المدربون التابعون للوحدات الصحية، مع متابعة فورية وعلاج مجاني لجميع الحالات الإيجابية. كما يشمل التوعية الصحية للطلاب وأولياء أمورهم بطرق نقل العدوى ووسائل الوقاية، لتعزيز الوعي المجتمعي.

وأكدت الدكتورة أماني الحبشي، رئيس الإدارة المركزية للأمراض المدارية وناقلات الأمراض، اتخاذ كافة الإجراءات بالتعاون مع الجهات المعنية، تماشياً مع نهج «الصحة الواحدة» الذي تبنته مصر كدولة رائدة في إقليم شرق المتوسط، مما يعزز مكانتها إقليمياً ودولياً في مكافحة الأمراض المدارية.