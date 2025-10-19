قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمريكا تبلغ الوسطاء بانتهاك خطير قادم في غزة.. وحماس ترد على الانتقادات
إعلام إسرائيلي: نتنياهو وكاتس ملتزمان بتوجيه الجيش للتحرك في قطاع غزة فورا
برلمانية: توسيع استثمارات ميرسك يعزز التكامل الصناعي واللوجستي لمصر
مسجلا أعلى مستوى تاريخي.. الذهب يرتفع 350 جنيهًا خلال أسبوع
رشا عبد العال: طرح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية مطلع نوفمبر
مقتل جندي وإصابة 2 بجيش الاحتلال إثر استهداف آلية إسرائيلية في رفح
بعد التطوير التاريخي.. موعد افتتاح حديقة حيوان الجيزة
أمراض فيروسية تهدّد الأطفال مع تغيّر الفصول .. تعرف على طرق الوقاية
نائب: الفترة القادمة ستشهد تغييرا فى الأنماط السياحية لجذب أكبر عدد من السائحين
شوبير: يورشيتش صنع الفارق مع بيراميدز.. وماييلي لاعب مؤثر محليًا وأفريقيًا
دوي انفجارات وتحليق كثيف لطائرات إسرائيلية فوق رفح يُثير ذعر المدنيين
وليد صلاح الدين: الفوز علي ايجل نوار خطوة نحو لقب دوري أبطال أفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة: تفعيل المرحلة الثانية من تطوير الهيكل الوظيفي للوزارة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
عبدالصمد ماهر

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعاً مع الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، بحضور قيادات الوزارة، والدكتور خالد حبيب، مستشار المنظمة، لمناقشة تفعيل المرحلة الثانية من الهيكل الوظيفي للوزارة.

 يأتي هذا الاجتماع ضمن خطة التطوير المؤسسي الشاملة التي تنفذها الوزارة، بهدف تعزيز الكفاءة الإدارية والحوكمة في القطاع الصحي.

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن هذه المرحلة تمثل نقلة نوعية في تحديث الهيكل التنظيمي للوزارة، بعد اعتماده من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي منها هو تعزيز كفاءة الأداء وتحسين الحوكمة داخل القطاعات والإدارات المختلفة، من خلال تحديد الاختصاصات بدقة وتفعيل مؤشرات الأداء، كما يهدف إلى ضمان رفع كفاءة منظومة العمل، وتحقيق التكامل بين المستويات المركزية والميدانية. 

وشدد الوزير على الالتزام بالجدول الزمني لتطبيق المرحلة الثانية، مع التنسيق المستمر بين القطاعات المعنية، والعمل بروح الفريق لضمان التنفيذ وفق أعلى معايير الكفاءة، مما يساهم في تحقيق أهداف الإصلاح المؤسسي الشامل.

من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن التطوير المؤسسي والهيكل الوظيفي يأتيان في إطار التحول نحو نموذج إداري حديث قائم على الكفاءة والمساءلة، مؤكدا أن هذا التطوير يتكامل مع أهداف رؤية «مصر 2030» والاستراتيجية الوطنية للتغطية الصحية الشاملة. 

وأشار إلى أن الاجتماع تضمن استعراض خارطة الطريق التنفيذية للمرحلة الثانية، والتي تشمل الانتهاء من بطاقات الوصف الوظيفي لكافة المستويات، وتفعيل نظم المتابعة والتقييم، كما تشمل إطلاق تجربة نموذجية (Pilot Project) لتطبيق الهيكل المطور في منشأتين صحيتين تمثلان المناطق الحضرية والريفية، بهدف اختبار آليات التنفيذ وتعميم التجربة لاحقاً على جميع المحافظات.

ولفت المتحدث الرسمي إلى استعراض محاور الدعم الفني والإداري المطلوب لتطبيق المنظومة، وعلى رأسها بناء قدرات الكوادر الإدارية والفنية من خلال برامج تدريبية متخصصة، والتمكين التكنولوجي لتيسير عمليات المتابعة والتنسيق بين مختلف القطاعات، كما يشمل ذلك تعزيز التواصل المؤسسي الداخلي لرفع كفاءة الأداء وتسريع اتخاذ القرار، وتطوير منظومة تقييم الأداء وربطها بمؤشرات موضوعية تقيس النتائج والمخرجات.

 واستكمل «عبدالغفار» أن الاجتماع تطرق إلى خطة الربط المؤسسي بين الهيكل المركزي والهيكل التنظيمي للهيئات والوحدات الصحية على مستوى المحافظات، لضمان تكامل الأدوار والمسؤوليات وتحقيق وحدة الاتجاه في تنفيذ سياسات الوزارة، بالتعاون مع الإدارة المركزية للاستراتيجيات وشركاء التنمية.

بناء منظومة مؤسسية حديثة

من جانبه، أشاد الدكتور نعمة عابد بجهود وزارة الصحة في بناء منظومة مؤسسية حديثة تعزز فعالية النظام الصحي في مصر، مؤكدا التزام منظمة الصحة العالمية بمواصلة الدعم الفني والتنسيقي مع الوزارة في مجالات تطوير الهياكل المؤسسية، وتأهيل الكوادر، وتطبيق الممارسات الدولية في الحوكمة وإدارة الأداء.

وزير الصحة الصحة منظمة الصحة العالمية التطوير المؤسسي القطاع الصحي الهيكل الوظيفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 19-10-2025

النقيب الشهيد

كان رايح شغله.. وفاة نقيب شرطة في حادث مروري بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي

معاش ربات البيوت

معاش ربات البيوت 2025.. تفاصيل التسجيل والمبلغ والشروط

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم الأحد 19-10-2025

أرشيفية

«القطاع الخاص» تطالب الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان أم يجب الانتظار حتى نهايته ؟.. أمين الفتوى يرد

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تعاود الارتفاع مجددا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

القطار الكهربائي الخفيف

أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف من السلام إلى العاصمة الإدارية

ترشيحاتنا

انطلاق البرنامج التدريبي «القراءة التأسيسية القرآنية» لمعلمي القرآن الكريم بمنطقة المنوفية الأزهرية

انطلاق برنامج «القراءة التأسيسية القرآنية» لمعلمي منطقة المنوفية الأزهرية

القرض

ما حكم إقراض الناس جبرا لخاطرهم مع كراهية ذلك؟.. الإفتاء تجيب

الباحث ولجنة المناقشة

دكتوراة عن أحكام الاستثمار في التجارة الإلكترونية والزكاة الواجبة فيها

بالصور

الأرصاد تكشف موعد ارتداء الملابس الشتوية

الملابس الشتوية
الملابس الشتوية
الملابس الشتوية

بفستان ذهبي لافت.. مايان السيد تتألق في عرض فيلمها «كولونيا» بمهرجان الجونة السينمائي|شاهد

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

لوك لافت.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار بظهورها

رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد