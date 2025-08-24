قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

سامسونغ تطلق Galaxy A07 بتصميم متين وسعر رخيص

Galaxy A07
Galaxy A07
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة سامسونج، عن إطلاق هاتفها الذكي الجديد Galaxy A07 في السوق الإندونيسي، ضمن فئة A الاقتصادية، ليشكل خيارا جديدا يجمع بين المواصفات الجيدة والسعر المعقول.

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A07

وذكر موقع “gizmochina”، يأتي هاتف سامسونج الجديد Galaxy A07 بشاشة بقياس 6.7 بوصة بدقة +HD ومعدل تحديث 90 هرتز، ما يوفر تجربة مشاهدة وتصفح أكثر سلاسة مقارنة بالأجهزة التقليدية في نفس الفئة.

ويعمل Galaxy A07 بمعالج ميدياتك Helio G99، يقترن بما يصل إلى 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية رام و256 جيجابايت من التخزين الداخلي، مع إمكانية التوسعة حتى 2 تيرابايت عبر بطاقة microSD.

على صعيد التصوير، زودت سامسونج Galaxy A07 بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وأخرى أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

سامسونج Galaxy A07

ويدعم الهاتف ميزات أمان متقدمة مثل Samsung Knox Vault لحماية البيانات وميزة الحظر التلقائي للتطبيقات الضارة، ومستشعر بصمة على جانب الجهاز لفتح القفل بسهولة وأمان.

يتضمن هاتف سامسونج Galaxy A07، بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم للشحن السريع بقدرة 25 وات، وبمناسبة الإطلاق، تقدم سامسونج شاحن 25 وات مجانا مع الهاتف، إلى جانب باقة بيانات XL بحجم 36 جيجابايت، وخصم بنسبة 30% على خدمة Samsung Care+ لمدة سنة أو سنتين لحماية الهاتف من الأعطال.

ومن حيث المتانة، يتمتع الجهاز بظهر مصنوع من مادة البوليمر المقوى بالألياف الزجاجية، مع تصنيف IP54 لمقاومة رذاذ الماء والغبار.
 

ويعمل الهاتف بنظام Android 15 وواجهة One UI 7، وقد وعدت سامسونج بدعمه بـ تحديثات أمنية وبرمجية لمدة 6 سنوات، أي حتى عام 2031.

رغم المواصفات الجيدة، يفتقر الهاتف إلى دعم شبكات 5G، وهو ما قد يكون عيبا لبعض المستخدمين الباحثين عن أحدث تقنيات الاتصال.

سعر Galaxy A07

يتوافر هاتف Galaxy A07 في إندونيسيا بالألوان: الأخضر، البنفسجي الفاتح، والأسود، ويأتي بسعر يبدأ من 91 دولار للنسخة بسعة 4 + 64 جيجابايت.

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A07
Galaxy A07 سامسونج Galaxy A07 سعر Galaxy A07

