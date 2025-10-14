سوريا تحجز مقعدها في نهائيات كأس آسيا 2027 بعد فوز مستحق على ميانمار

تأهل منتخب سوريا رسميًا إلى نهائيات كأس أمم آسيا 2027، عقب فوزه الكبير على منتخب ميانمار بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الخامسة في التصفيات الآسيوية.

وسجل أهداف المنتخب السوري كل من بابلو صباغ، الذي أحرز هدفين متتاليين في الدقيقتين 80 و85، بينما اختتم محمد الصلخدي الثلاثية في الدقيقة 87، ليؤكد تفوق "نسور قاسيون" في اللقاء.

وبهذا الانتصار، ضمن المنتخب السوري تأهله إلى البطولة القارية للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي، بعدما واصل عروضه القوية محققًا العلامة الكاملة برصيد 12 نقطة في صدارة المجموعة الخامسة، فيما تجمد رصيد ميانمار عند 6 نقاط في المركز الثاني.