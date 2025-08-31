قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميا.. أيمن الرمادي مدير فنيا للبنك الأهلي.. وعبد الواحد السيد مديرا للكرة
وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن اغتيال أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم القسام
وزير الإنتاج الحربي يتفقد مصنع 100 الحربي.. ويؤكد: توطين صناعة الصلب المدرع إنجاز تاريخي
حكم قول زارنا النبي للضيف.. علي جمعة يجيب
آخر ظهور لـ حمادة هلال قبل سرقة فيلته
مقرر أممي: ما يحدث في غزة جزء من استراتيجية للفصل العنصري والإبادة الجماعية
حركة فتح تهاجم قرار الخارجية الأمريكية بمنع إصدار تأشيرات سفر لأعضاء الوفد الفلسطيني
القمح سلاح استراتيجي.. نواب يحذرون من الاعتماد على الخارج ويدعون لدعم الفلاح
تصعيد إسرائيلي ينذر بكارثة إنسانية وتهجير واسع لمليون فلسطيني| وخبير يوضح
شروط ومعايير استحقاق معاش تكافل وكرامة 2025
ننتظر نتائج العملية.. نتنياهو يتحدث للمرة الأولى عن محاولة اغتيال أبو عبيدة
حركة فتح: واشنطن تُقصي صوت فلسطين في لحظة تاريخية حساسة
تكنولوجيا وسيارات

موبايلات طي منافسة بقوة.. أفضل 4 بدائل لـ سامسونج Galaxy Z Fold 7

شيماء عبد المنعم

يعد هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 7، الهاتف القابل للطي الأكثر تطورا من الشركة حتى الآن، إذ يأتي مزودا بمعالج Snapdragon 8 Elite، وهيكل أنحف، وكاميرا بدقة 200 ميجابكسل، مع الحفاظ على التصميم المعروف بأسلوب الكتاب.

ولكن، رغم ريادة سامسونج في سوق الهواتف القابلة للطي، فإنها لم تعد الخيار الوحيد الجدير بالاهتمام، فقد برزت بدائل قوية من جوجل وهونر وأوبو، وحتى هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 6 من العام الماضي لا يزال يمثل خيارا مناسبا لمن يبحث عن سعر أقل مع مواصفات قوية.

أفضل 4 بدائل لـ سامسونج Galaxy Z Fold 7
 

1. هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 6:


أول البدائل الواضحة هو Galaxy Z Fold 6 نفسه، هذا الطراز يأتي بشاشة من نوع AMOLED بقياس 7.6 بوصة، ومعالج Snapdragon 8 Gen 3، وبطارية 4400 مللي أمبير، ورغم أنه أثقل قليلا 239 جراما ويحتوي على كاميرا بدقة 50 ميجابكسل بدلا من 200 ميجابكسل، إلا أن هذه الفوارق لا تمثل عائقا كبيرا لمعظم المستخدمين، الأهم أنه ما زال يوفر تجربة تعدد مهام قوية، ودعما لقلم S-Pen الذي تخلت عنه سامسونج في الجيل الأحدث، إلى جانب 7 سنوات من التحديثات.

2. هاتف هونر Honor Magic V5:

أما Honor Magic V5 فيعد المنافس الأقوى لـ Galaxy Z Fold 7 حاليا، حيث يتميز بشاشة داخلية “مدرعة” بمستوى صلابة Mohs 4 لمقاومة الخدوش، وسطوع يصل إلى 5000 شمعة. 

على صعيد الكاميرا، يأتي الهاتف بعدسة رئيسية 50 ميجابكسل، وعدسة تيليفوتو بيريسكوب 64 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x، وعدسة واسعة 50 ميجابكسل، كذلك يحتوي على بطارية أكبر بكثير تتراوح بين 5820 و6100 مللي أمبير حسب المنطقة، ما يمنحه عمر استخدام أطول بوضوح مقارنة بهاتف سامسونج. 

ومع ذلك، فإن واجهة MagicOS ليست بنفس سلاسة One UI، كما أن توافر الهاتف عالميا محدود.

3. هاتف جوجل Pixel 10 Pro Fold:

من جهتها، تقدم جوجل هاتفها القابل للطي Pixel 10 Pro Fold الذي يركز على قوة البرمجيات، الهاتف يحمل شاشة داخلية 8 بوصات وشاشة خارجية 6.4 بوصة، لكن وزنه أعلى 258 جراما. 

ورغم أن إعداد الكاميرا يتكون من 48 ميجابكسل رئيسية وعدسة تيليفوتو 10.8 ميجابكسل بتقريب 5x وعدسة واسعة 10.5 ميجابكسل، فإن تقنيات جوجل البرمجية مثل Ultra-HDR وPixel Shift والذكاء الاصطناعي في التكبير تمنحه أداء يقارب الهواتف الرائدة. 

كما يتميز بميزات مثل “Best Take”، و”Zoom Enhance”، ودعم للشحن اللاسلكي Qi2، وبطارية 5015 مللي أمبير، إلى جانب تجربة برمجية متكاملة مع ميزات الذكاء الاصطناعي.

4. هاتف أوبو Oppo Find N5:

أخيرا، هناك Oppo Find N5، وهو واحد من أكثر الهواتف القابلة للطي ثراء بالمواصفات، الهاتف مزود ببطارية ضخمة 5600 مللي أمبير مع شحن سلكي 80 وات ولاسلكي 50 وات، إضافة إلى شاشات تدعم Dolby Vision وHDR10+ وHDR Vivid، وقلم يمكن استخدامه على كلتا الشاشتين.

تضم الكاميرا الخلفية مستشعرا رئيسيا 50 ميجابكسل وعدسة تيليفوتو 50 ميجابكسل وعدسة واسعة 8 ميجابكسل، مع تحسينات من Hasselblad، كما يأتي بهيكل قوي من التيتانيوم، ويدعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية في بعض الإصدارات.

