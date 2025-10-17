في دقيقة.. افتح حسابك البنكي ببصمة الوجه والتوقيع الإلكتروني

يستعد البنك المركزي لتفعيل رابط منصة هوية قريبًا، كتطبيق مالي حكومي ينجز جميع الخدمات البنكية والمالية عبر الانترنت ودون الحاجة إلى الانتظار لساعات داخل المؤسسات أو فروع البنوك العاملة في مصر، حيث يأتي رابط منصة هوية بديلا للمعاملات الورقية التي لا تتم إلا داخل فروع البنك والمؤسسات الحكومية، مع إجراءات حماية لضمان السلامة المالية.

أطلق البنك المركزي رابط منصة هوية عبر الموقع الخاص بالمنصة، كخطوة تهدف إلى تعزيز التحول نحو الاقتصاد الرقمي، وتمكين المواطنين من إجراء معاملاتهم البنكية والحكومية إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة الفروع أو استخدام المعاملات الورقية التقليدية.

ويعد إطلاق الموقع الرسمي لمنصة هوية الرقمية الخطوة الأولى لإطلاق التطبيق الإلكتروني الجديد خلال الفترة المقبلة، ومن ثم إتاحة رابط منصة هوية، والذي يهدف إلى إنشاء هوية رقمية موحدة لكل مواطن، تُمكّنه من إجراء معاملاته البنكية والمالية بسهولة وأمان عبر الهاتف المحمول.

ومن المقرر أن يتم تفعيل رابط منصة هوية الذي يمكن الدخول عليه بسهولة من هـــنــــــا لبدء السماح بإنشاء الهويات الرقمية للمستخدمين، ليكون بديلا آمنًا للمعاملات الحكومية التي تتطلب الانتظار لساعات طويلة.