أموال المحاكم الأمريكية على وشك النفاد بسبب الإغلاق الحكومي
تفاصيل اجتماع رئيس بيراميدز مع اللاعبين قبل مواجهة السوبر الإفريقي
التنمية المحلية: محاسبة فورية لمن يتجاوز تعريفة الركوب الجديدة
الاقتصاد المصري يدخل مرحلة جديدة مع «هوية».. أول منصة موحدة للتحقق الرقمي وخدمات البنوك عن بُعد| وخبير يعلق
إيداع الطـ فل المتهم بقـ تل زميله في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية بدار رعاية
قرار يخص صانع محتوى في نشر فيديوهات خادشة للحياء
خناقة على فلوس الانتخابات.. تفاصيل ضبط رئيس حزب شعب مصر ونجله
الهلال الأحمر بسيناء: مصر السند الإنساني الأول للشعب الفلسطيني
الحكومة تقبل استثمارات جديدة بـ 103.16 مليار جنيه..تفاصيل
سوق المستعمل.. سعر تويوتا كورولا 2024 بحالة كسر الزيرو
الهلال الأحمر بسيناء: نطبق نظام QR Code لتتبع المساعدات إلكترونيا
ترامب: منحت لأوكرانيا سلاحا منع سقوط كييف
بالصور

حنان مطاوع تتألق بالأزرق في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

حنان مطاوع
حنان مطاوع
آية التيجي

في اليوم الثاني من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي 2025، خطفت الفنانة حنان مطاوع أنظار الحضور بإطلالة راقية وجذابة على السجادة الحمراء.

تفاصيل إطلالة حنان مطاوع في اليوم الثاني من مهرجان الجونة

واختارت حنان مطاوع فستانًا بأكمام طويل  باللون الازرق من الجزء العلوي والجزء السفلي بتصميم واسع باللون الاسود من الستان الامع صُمم بتفاصيل أنثوية ملفتة، لتؤكد موقعها ضمن أبرز النجمات الذين يضفون على المهرجان لمسة فنية من الأناقة والجمال.

وجاء الفستان مزودًا بكسرات ناعمة على منطقة الخصر، مما منح الإطلالة بعدًا دراماتيكيًا راقيًا، وتناسقًا بين الأناقة والعصرية.

واختارت تسريحة شعر مرفوعة جزئيًا ومنسدلة من الخلف مع انتقاء مكياج يركّز على العيون بتحديد واضح وشفاه بدرجة طبيعية تكمل جاذبية الإطلالة دون إفراط.

حنان مطاوع
حنان مطاوع

