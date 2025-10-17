حنان مطاوع تتألق بالأزرق في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

في اليوم الثاني من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي 2025، خطفت الفنانة حنان مطاوع أنظار الحضور بإطلالة راقية وجذابة على السجادة الحمراء.

تفاصيل إطلالة حنان مطاوع في اليوم الثاني من مهرجان الجونة

واختارت حنان مطاوع فستانًا بأكمام طويل باللون الازرق من الجزء العلوي والجزء السفلي بتصميم واسع باللون الاسود من الستان الامع صُمم بتفاصيل أنثوية ملفتة، لتؤكد موقعها ضمن أبرز النجمات الذين يضفون على المهرجان لمسة فنية من الأناقة والجمال.

وجاء الفستان مزودًا بكسرات ناعمة على منطقة الخصر، مما منح الإطلالة بعدًا دراماتيكيًا راقيًا، وتناسقًا بين الأناقة والعصرية.

واختارت تسريحة شعر مرفوعة جزئيًا ومنسدلة من الخلف مع انتقاء مكياج يركّز على العيون بتحديد واضح وشفاه بدرجة طبيعية تكمل جاذبية الإطلالة دون إفراط.