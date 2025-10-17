استشارية تربوية: الأم السوية لا تستخدم أبناءها وسيلة انتقام بعد الطلاق

قالت الدكتورة ياسمين الجندي، الاستشارية التربوية، إن الأم السوية لا يمكن أن تتخلى عن أبنائها أو تستخدمهم وسيلة للانتقام بعد الطلاق، مشيرة إلى أن بعض الممارسات المنتشرة في بعض المناطق الريفية والصعيدية؛ ما زالت تعكس ثقافة مجتمعية خاطئة ترى أن الأبناء ملك للأم وحدها بعد الانفصال.

وأشارت الجندي، خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إلى أن هناك حالات كثيرة تتحول فيها علاقة الأم بالأبناء بعد الطلاق إلى حالة من الانتقام المغلّف بالمبررات، فتبرر الأم احتكارها للأبناء؛ بالخوف عليهم أو بحجة تقصير الأب في النفقة، موضحة أن هذه السلوكيات في حقيقتها تُعمّق الخلاف، وتؤذي الأبناء نفسيًا، قبل أن تمسّ الطرف الآخر.

وأضافت أن الحل الجذري لهذه الإشكالية، يبدأ من تغيير الثقافة المجتمعية، ونشر الوعي بأهمية “الرعاية المشتركة”، بحيث يكون كلا الوالدين مسؤولان عن الأبناء تربويًا وتعليميًا وإنسانيًا، دون إقصاء أحدهما، لافتة إلى أن مشاركة الأب في الولاية التعليمية ومتابعة شؤون أبنائه؛ تُعدّ خطوة ضرورية لتصحيح المسار.

مسؤولية متابعة الأبناء

وحذرت الجندي من تخاذل بعض الآباء عن أداء دورهم التربوي؛ بحجة الخلاف أو البُعد، مؤكدة أن الأب أيضًا عليه مسؤولية متابعة الأبناء وتقديم الدعم النفسي والعاطفي لهم، قائلة: “ليست الأم وحدها المسؤولة، وعلى الأب أن يعرف ما المطلوب منه تجاه أبنائه، لا أن يكتفي باللوم أو الانسحاب".

وأشارت إلى أن بعض الأمهات يعبرن عن خوفهن بـ “طريقة غير سوية” عبر الغضب أو السيطرة، وهو سلوك نابع من اضطراب نفسي عابر، أو شعور بالعجز بعد الانفصال، مؤكدة أن الحل يكمن في الوعي والتهدئة، وليس في التصادم.

الأبناء ليسوا أداة ضغط بين الأبوين

أكدت الجندي أن الأبناء ليسوا أداة ضغط بين الأبوين، بل هم مسؤولية مشتركة تتطلب وعيًا وتعاونًا؛ لحمايتهم من الانكسار النفسي، داعيةً إلى تبني منهج تربوي جديد يضع مصلحة الطفل فوق كل اعتبار.