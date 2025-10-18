مصطفى شعبان يعلن دعمه لابن عمته أحمد الأشموني في انتخابات مجلس النواب

أعلن الفنان مصطفى شعبان دعمه الكامل لابن عمته العميد أحمد الأشموني، أمين العلاقات العامة بحزب حُماة الوطن، ومرشح القائمة الوطنية في انتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدًا فخره واعتزازه به كأحد الرموز الوطنية التي قدمت الكثير في خدمة الوطن بإخلاص وكفاءة.

وأكد مصطفى شعبان في منشور له عبر صفحته الرسمية على فيس بوك " كل الدعم والفخر للعميد أحمد الأشموني، رجل المواقف الوطنية الصادقة، ومدير العلاقات العامة بحزب حُماة الوطن، الذي يخوض بثقة واستحقاق انتخابات مجلس النواب 2025 ضمن القائمة الوطنية.. قائد وطني يحمل في مسيرته سجلًا حافلًا بالعطاء والإنجاز، مؤمن بأن خدمة الوطن ليست موقعًا يُتسابق إليه، بل رسالة يُكرَّس لها الجهد والعُمر".

ويُعد العميد أحمد الأشموني من القيادات البارزة داخل حزب حُماة الوطن، وصاحب خبرة ميدانية وعطاء ممتد في مجالات العمل الوطني، حيث يحظى بتقدير واسع بين أبناء دائرته ومحبيه.

ويخوض الأشموني الانتخابات ضمن القائمة الوطنية، حاملاً رمز كليوباترا وبرقم (1)، في سباق انتخابي يشهد دعمًا جماهيريًا متزايدًا، لا سيما بعد إعلان الفنان مصطفى شعبان مساندته لقريبه باعتباره نموذجًا للانضباط والإخلاص الوطني.