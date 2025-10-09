إصرار وعزيمة.. مصطفى شعبان يحتفل بتأهل مصر لكأس العالم 2026

احتفل الفنان مصطفي شعبان بتأهل منتخب مصر لكأس العالم لكرة القدم 2026، بعد الفوز على منتخب جيبوتي في المباراة، التي لُعبت مساء امس الأربعاء، عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي.





وكتب مصطفى شعبان كتب: «ألف مبروك لمنتخبنا الوطني، التأهل رسميا إلى نهائيات كأس العالم 2026، عقب فوزه المستحق على جيبوتي،إنجاز جديد يُضاف إلى سجل الرياضة المصرية المشرف، ويعكس روح الإصرار والعزيمة التي يتميز بها لاعبونا وجهازهم الفني كل الدعم والمساندة لمنتخبنا في مشوارهم العالمي القادم بإذن الله».

حسم منتخب مصر تأهله رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026 بعد فوزه الكبير على منتخب جيبوتي بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب مراكش بالمغرب، ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الإفريقية.

تألق النجم المصري محمد صلاح قائد المنتخب الوطني، بعدما أحرز هدفين في الدقيقتين 13 و28، عقب الهدف الافتتاحي الذي سجله إبراهيم عادل في الدقيقة 8، قبل أن يختتم المنتخب مهرجان الأهداف في الشوط الثاني



بهذا الانتصار، رفع منتخب مصر رصيده إلى 23 نقطة في صدارة المجموعة الأولى، ليضمن التأهل رسميًا إلى مونديال 2026 قبل الجولة الأخيرة أمام غينيا بيساو، متفوقًا بفارق كبير عن بوركينا فاسو صاحبة المركز الثاني.

ويُعد هذا التأهل هو الثالث في تاريخ الفراعنة خلال آخر 20 عامًا، بعد صعودهم إلى نسختي 1990 و2018، ليؤكد الفريق بقيادة حسام حسن عودة الكرة المصرية إلى مكانتها الطبيعية على الساحة الإفريقية.