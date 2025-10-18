قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 18-10-2025
بماذا كان يدعو الرسول إذا قام من الليل؟.. الشيخ الشعراوي: بـ 33 كلمة
مضاد للالتهابات .. 3 فوائد غير متوقعة لتناول الرمان
بعد ضبط شبكة ستريم إيست.. كيف تخسر القنوات ملايين الدولارات بسبب القرصنة؟
طهران تطالب بإزالة القضية النووية الإيرانية من جدول أعمال مجلس الأمن
خسرت كتير.. عبير الشرقاوي تهاجم نقابة الممثلين لهذا السبب
التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام جيرونا في الدوري الإسباني
تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام إيفرتون اليوم في الدوري الإنجليزي
زاهي حواس: توت عنخ آمون سيُعرض بالكامل لأول مرة في التاريخ
مقتـ.ل شخص تدخل لفض مشاجرة مع ابنه في الباجور بالمنوفية
أكبر جزيرة في العالم تتحرك ببطء نحو الشمال.. ما السبب؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إيناس عز الدين تؤدي مناسك العمرة

إيناس عز الدين
إيناس عز الدين
ميرنا محمود

شاركت الفنانة إيناس عز الدين جمهورها صورا  من السعودية  عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و ظهرت إيناس عز الدين بالحجاب و العباءة وهي تؤدي  مناسك العمرة،وحازت الصورة علي أعجاب متابعيها.

وكانت قد أكدت الفنانة إيناس عز الدين أن شخصيتها هي الأساس في عملها الفني، مشددة على أنها لا تسعى إلى إثارة الجدل أو لفت الأنظار بالمشكلات، بل تعتمد على اجتهادها وفنها الحقيقي في تحقيق النجاح.

وقالت عز الدين في تصريحات لها: عندي قاعدة في حياتي، شغلي هو شخصيتي، والشغل هو التريند، مش بالمشاكل ولا الحوارات. ده طبع فيَّ، مش بعرف أعمل كده.

إيناس عز الدين: الصدق اكتر ما يميزني فى حياتى الفنية

وأضافت أنها شخصية صريحة وواضحة في تعاملاتها، مشيرة إلى أن الصدق هو ما يميزها في حياتها الفنية والشخصية، وقالت: عايزة أقول على سر: أنا بقول الحقيقة، ودوغري وصادقة في كلامي، يا أبيض يا أسود."
وتابعت الفنانة موضحة أنها لا تستطيع التعامل مع من لا تشعر بالارتياح تجاههم، مؤكدة في الوقت نفسه أنها تحافظ على الاحترام في جميع تعاملاتها: لو قدامي حد مش مرتاحة له، مش بعرف أتعامل معاه، لكن بحدود."
واختتمت عز الدين حديثها بالتأكيد على أنها تسعى إلى حياة هادئة بعيدًا عن صخب الوسط الفني، قائلة: أنا واثقة إن أقرب حاجة للإنسان هي إنه يعيش حياة هادئة، سواء داخل الوسط الفني أو خارجه.

إيناس عز الدين إيناس عز الدين من مكة مناسك العمره الفنانة إيناس عز الدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات أكتوبر 2025

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025

التوقيت الشتوي

إرجاع الساعة 60 دقيقة.. هل يبدأ التوقيت الشتوي 2025 مساء اليوم؟

بعد زيادة البنزين والسولار .. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

بعد زيادة البنزين والسولار .. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

تذاكر مترو الأنفاق

ثابتة.. حقيقة رفع أسعار تذاكر المترو بعد زيادة البنزين والسولار

أجهزة الأمن

خدوا فلوس منهم ومقدموش ورقهم في الانتخابات.. تفاصيل خناقة رئيس حزب "شعب مصر" في الجيزة

الهيئة الوطنية للانتخابات

استعلم عن لجنتك الانتخابية وموقعها من خلال موقع وتطبيق الوطنية للانتخابات

الهيئة الوطنية للانتخابات

لو عايز تجمع أفراد أسرتك في لجنة انتخابية واحدة أو تغير مكان لجنتك.. اعرف الطريقة من الوطنية للانتخابات

الممشى السياحي بأكتوبر

إحالة مستشار سابق قتل طليقته بالرصاص في الممشى السياحي بأكتوبر للجنايات

ترشيحاتنا

متابعة المواقف في المنوفية

إيقاف سيارة لمخالفة تعريفة الركوب والحمولة الزائدة بموقف تلا شبين الكوم

ارشيفية

إصابة 4 أشخاص في مشاجرة حامية بالدقهلية

محافظ الدقهلبة

الدقهلية .. افتتاح مخبز المحافظة لإنتاج الخبز المدعم والفينو

بالصور

فستان لافت.. ريم مصطفى تخطف الأنظار بظهورها في مهرجان الجونة

ريم مصطفى
ريم مصطفى
ريم مصطفى

نجلاء بدر تتألق بفستان فضي لامع في مهرجان الجونة 2025 | شاهد

نجلاء بدر
نجلاء بدر
نجلاء بدر

50 صورة من ريد كاربت فيلم افتتاح مهرجان الجونة "عيد ميلاد سعيد"

عرض فيلم عيد ميلاد سعيد
عرض فيلم عيد ميلاد سعيد
عرض فيلم عيد ميلاد سعيد

عبير صبري تتألق بفستان لافت في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

فيديو

دخل محمد صلاح لعام 2025

محمد صلاح في المركز السابع عالميًا بدخل يبلغ 55 مليون دولار لعام 2025

نجوى إبراهيم

نجوى إبراهيم تتعرض لحـــ.ـادث في أمريكا وتخضع لجراحة دقيقة

نيللي كريم

نيللي كريم تتألق بفستان كتف واحد ساحر في مهرجان الجونة 2025

ناهد السباعي

ناهد السباعي تبهر الجمهور في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد