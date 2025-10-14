إيناس عز الدين: شخصيتي هي سر نجاحي ولا أسعى إلى إثارة الجدل

أكدت الفنانة إيناس عز الدين أن شخصيتها هي الأساس في عملها الفني، مشددة على أنها لا تسعى إلى إثارة الجدل أو لفت الأنظار بالمشكلات، بل تعتمد على اجتهادها وفنها الحقيقي في تحقيق النجاح.

وقالت عز الدين في تصريحات لها: عندي قاعدة في حياتي، شغلي هو شخصيتي، والشغل هو التريند، مش بالمشاكل ولا الحوارات. ده طبع فيَّ، مش بعرف أعمل كده.

إيناس عز الدين: الصدق اكتر ما يميزني فى حياتى الفنية

وأضافت أنها شخصية صريحة وواضحة في تعاملاتها، مشيرة إلى أن الصدق هو ما يميزها في حياتها الفنية والشخصية، وقالت: عايزة أقول على سر: أنا بقول الحقيقة، ودوغري وصادقة في كلامي، يا أبيض يا أسود."

وتابعت الفنانة موضحة أنها لا تستطيع التعامل مع من لا تشعر بالارتياح تجاههم، مؤكدة في الوقت نفسه أنها تحافظ على الاحترام في جميع تعاملاتها: لو قدامي حد مش مرتاحة له، مش بعرف أتعامل معاه، لكن بحدود."

واختتمت عز الدين حديثها بالتأكيد على أنها تسعى إلى حياة هادئة بعيدًا عن صخب الوسط الفني، قائلة: أنا واثقة إن أقرب حاجة للإنسان هي إنه يعيش حياة هادئة، سواء داخل الوسط الفني أو خارجه.