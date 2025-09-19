قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيناس عز الدين تحتفل بنجاح أفراح إبليس 3

إيناس عز الدين
إيناس عز الدين
سعيد فراج

تألقت النجمة إيناس عز الدين، في أحدث ظهور لها بإطلالة مميزة لفتت أنظار الجميع، حيث ارتدت فستان سهرة باللون الموف العصري الذي أضفى عليها لمسة من الأناقة والرقي، مع اختيار دقيق للاكسسوارات التي زادت من تميز إطلالتها، إلى جانب تسريحة شعر انسيابية، ما جعل إطلالتها متكاملة وجذابة.

هذا الظهور جاء احتفالا بنجاح شخصية "نوارة" التي جسدتها إيناس عزالدين في مسلسل "أفراح إبليس" الجزء الثالث، الذي انتهت حلقاته منذ أيام قليلة، وهو الدور الذي أثار إعجاب النقاد والجمهور على حد سواء.

مسلسل أفراح إبليس

مسلسل "أفراح إبليس" الجزء الثالث، الذي عُرض مؤخراً على إحدى القنوات التلفزيونية وبالتزامن مع إحدى المنصات الرقمية، يناقش صراعات النفوذ والمال والسلطة في صعيد مصر، وقد استطاع هذا الجزء أن يحافظ على مكانته كواحد من أنجح الأعمال الدرامية في المنطقة.

إيناس عز الدين أدت دور "نوارة" بطريقة مميزة جداً، حيث أضافت إلى الشخصية أبعاداً إنسانية ونفسية عميقة ما جعلها تتخطى كونها مجرد دور داعم لتحويلها إلى محور درامي رئيسي يعكس صراع المرأة مع الظلم والتحديات.

شخصية "نوارة" لم تكن مجرد خط درامي جانبي في المسلسل، بل تحولت إلى رمز للمرأة الصعيدية التي تواجه الظروف القاسية والتحديات الصعبة، فمثلت نموذجاً حقيقياً لملايين النساء اللاتي يعانين من الظلم والاضطهاد، لكنها في الوقت نفسه تحمل رسالة أمل وقوة من خلال رحلتها التي انتقلت فيها من حالة الهزيمة إلى قوة المقاومة والتمرد وصناعة المصير بنفسها.

هذا التحول في "نوارة" جعل الجمهور يتفاعل معها ويتعاطف بدرجة كبيرة، لما في قصتها من وقائع واقعية ونضال إنساني يعكس حياة الكثير من النساء.

مسلسل "أفراح إبليس 3" من بطولة جمال سليمان، إيناس عزالدين، صابرين، هنادي مهنا، ياسر فرج، كمال أبورية، محمد عادل، أحمد صفوت، مني عبدالغني، ومن تأليف مجدي صابر، وإخراج أحمد خالد أمين.

إيناس عز الدين أفراح إبليس مسلسل أفراح إبليس

