قرار يخص صانع محتوى في نشر فيديوهات خادشة للحياء
خناقة على فلوس الانتخابات.. تفاصيل ضبط رئيس حزب شعب مصر ونجله
الهلال الأحمر بسيناء: مصر السند الإنساني الأول للشعب الفلسطيني
الحكومة تقبل استثمارات جديدة بـ 103.16 مليار جنيه..تفاصيل
سوق المستعمل.. سعر تويوتا كورولا 2024 بحالة كسر الزيرو
الهلال الأحمر بسيناء: نطبق نظام QR Code لتتبع المساعدات إلكترونيا
ترامب: منحت لأوكرانيا سلاحا منع سقوط كييف
مصطفى بكري: المخابرات استدعت الفصائل الفلسطينية لهذا السبب.. فيديو
مصطفى بكري: نجاح مؤتمر شرم الشيخ أعاد لمصر مكانتها التاريخية.. فيديو
لست مهتما بها.. ترامب: لم أحصل على نوبل للسلام رغم إنهائي 8 حروب
ترامب: أريد إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا وسأفعل ذلك
بعد التحريك الأخير.. أسباب تثبيت أسعار السولار والبنزين دون زيادة لعام كامل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
OnePlus 15 يعلن رسميا موعد إطلاقه مع مفاجأة

OnePlus 15
OnePlus 15
احمد الشريف

أنهت شركة OnePlus حالة الترقب الطويلة بإعلانها الرسمي عن موعد إطلاق هاتفها الرائد المرتقب OnePlus 15، وكشفت عن مفاجأة مثيرة تتمثل في أن الإطلاق لن يكون منفرداً، حيث سيرافقه هاتف آخر من سلسلة "Ace".

 يمثل هذا الإطلاق خطوة استراتيجية جديدة للشركة التي تسعى لإعادة تأكيد مكانتها كصانع للهواتف الرائدة التي تجمع بين العتاد القوي والبرمجيات السلسة، مستهدفةً شريحة المستهلكين الذين يبحثون عن بديل لأجهزة سامسونج وآبل.

القوة الدافعة والقفزة في سعة البطارية

تم تأكيد أن هاتف OnePlus 15 سيعمل بأحدث شريحة معالجة رائدة من كوالكوم، وهي Snapdragon 8 Elite Gen 5، وهي نفس الشريحة المتوقع أن تشغل معظم الهواتف الرائدة في الفترة القادمة. 

وتُشير التسريبات والتأكيدات غير الرسمية إلى أن الهاتف سيأتي على الأقل بـ 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، مما يضمن أداءً لا مثيل له في المهام المتعددة والألعاب الثقيلة.

لكن الترقية الأهم والأكثر إثارة هي القفزة الهائلة في سعة البطارية. حيث تشير التسريبات إلى بطارية عملاقة بسعة 7,300 مللي أمبير في الساعة، مما يعد بتجربة عمر بطارية استثنائية تتجاوز بكثير معظم الهواتف الرائدة المنافسة.

وستدعم هذه البطارية تقنية الشحن السلكي السريع بقوة 120 واط والشحن اللاسلكي بقوة 50 واط، مما يضمن شحن الهاتف بالكامل في وقت قياسي على الرغم من سعتها الكبيرة.

لمسة التصميم و"عاصفة الرمل" الجديدة

لم يعد تصميم OnePlus 15 سراً، حيث كشفت الشركة عن مجموعة الألوان النهائية. 

فإلى جانب اللونين الكلاسيكيين الأسود المطلق (Absolute Black) والأرجواني الضبابي (Mist Purple)، سيُتاح الهاتف بلون جديد وجريء أطلقت عليه الشركة اسم "عاصفة الرمل" (Sand Storm). 

يوفر هذا اللون ملمساً فريداً ومقاوماً لبصمات الأصابع، ويعكس سعي OnePlus لتقديم تصميمات متميزة تجذب عشاق التكنولوجيا. 

ويعكس هذا التنوع في خيارات الألوان محاولة الشركة لمخاطبة أذواق المستهلكين المختلفة.

استراتيجية الإطلاق والمنافسة مع العمالقة

تُشير التكهنات إلى أن OnePlus تتعمد وضع موعد إطلاقها بين حدث إطلاق سلسلة iPhone 17 وسلسلة Galaxy S26 القادمة، في محاولة لملء الفراغ وجذب المستهلكين الذين لم يحسموا قرارهم بعد. 

ويهدف هذا التموضع الاستراتيجي إلى تسليط الضوء على هاتف OnePlus 15 كخيار متوازن يجمع بين العتاد القوي والميزات الجديدة قبل احتدام المنافسة في الربع الأول من العام المقبل. 

ومع القوة الكبيرة التي يحملها الهاتف، بما في ذلك نظامه الجديد OxygenOS 16 المدعوم بالذكاء الاصطناعي، يبدو أن OnePlus 15 مستعد لتقديم تحدٍ حقيقي لهيمنة آبل وسامسونج في سوق الهواتف الرائدة.

50 صورة من ريد كاربت فيلم افتتاح مهرجان الجونة "عيد ميلاد سعيد"

عرض فيلم عيد ميلاد سعيد

عبير صبري تتألق بفستان لافت في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

عبير صبري

حضور فني كبير للعرض الخاص لفيلم افتتاح مهرجان الجونة "عيد ميلاد سعيد"| صور

ناهد السباعي

حنان مطاوع تتألق بالأزرق في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

حنان مطاوع

منصه هويه

في دقيقة.. افتح حسابك البنكي ببصمة الوجه والتوقيع الإلكتروني

درة

درة تخطف الأنظار بإطلالة وردي ملكية في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

بشرى

فستان ستان ناعم: بشرى تتألق بإطلالة جذابة في اليوم الثاني من مهرجان الجونة

