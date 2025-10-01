OnePlus 15 يواجه التوقعات بكاميرا 200 ميجابكسل ووداع هاسلبلاد

أعلنت التقارير والتسريبات أن هاتف OnePlus 15 يستعد ليكون نقطة تحول في تاريخ الشركة، حيث أوضحت التسريبات مواصفات طموحة للغاية، خصوصاً في مجال التصوير والمعالج، مع تأكيد تخطي الشركة للرقم "14" والانتقال مباشرة من OnePlus 13 إلى 15.

أشارت التوقعات إلى أن الإطلاق الصيني للهاتف سيكون في أكتوبر 2025، على أن يتبعه إطلاق عالمي في أوائل عام 2026، ليحمل على عاتقه مهمة التنافس مباشرة مع أبرز الهواتف الرائدة.

ثلاث كاميرات خلفية مع احتمال قفزة في الميغابكسل

أوضحت التسريبات الخاصة بنظام الكاميرا أن OnePlus 15 سيحافظ على التصميم المألوف للكاميرات الخلفية الثلاثة (رئيسية، واسعة جداً، ومقربة)، لكن مع طموحات غير مسبوقة في الأرقام:

التكوين المتوقع: أشارت أكثر الشائعات اتساقاً إلى مجموعة كاميرات ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل لكل منها:

50 ميجابكسل للكاميرا الرئيسية.

50 ميجابكسل للكاميرا فائقة الاتساع (Ultra-wide).

50 ميجابكسل للكاميرا المقربة (Telephoto) مع تقريب بصري 3x.

الإشارة إلى الكاميرا المقربة: أشارت تقارير أخرى إلى اختبارات مكثفة تُجرى على كاميرا مقربة بدقة 200 ميجابكسل بدلاً من الكاميرا المقربة التقليدية بدقة 50 ميجابكسل. وشددت المصادر على أن هذه القفزة في الدقة ستوفر تفاصيل فائقة عند التقريب وتحسّن من جودة صور "الزووم الهجين".

فيما يخص الكاميرا الأمامية، لم يتم تسريب عدد الميغابكسل الخاص بكاميرا السيلفي حتى الآن، إلا أن الهاتف سيحمل ثلاث كاميرات خلفية وكاميرا سيلفي واحدة في الأمام.

نهاية شراكة "هاسلبلاد" وبداية محرك التصوير الداخلي

في تحول استراتيجي لافت، أوضحت التقارير أن شراكة OnePlus مع شركة Hasselblad قد تصل إلى نهايتها مع إطلاق OnePlus 15. وأشارت الشركة إلى نيتها التحول إلى نظام تصوير داخلي خاص بها، والذي قد يُطلق عليه اسم "DetailMax Engine".

يُتوقع أن يؤدي هذا التغيير إلى تركيز أكبر على معالجة الصور (Processing Pipeline) الخاصة بـ OnePlus، مما سيؤثر على توازن الألوان ونطاق الألوان الديناميكي (HDR) وحدّة الصورة، لتعكس تفضيلات الشركة بدلاً من بصمة Hasselblad المميزة.

ميزات الأداء والتحسينات الإضافية

بالإضافة إلى الكاميرا، أوضحت التسريبات مواصفات أداء رائدة:

المعالج: أشارت التقارير إلى أن OnePlus 15 سيكون من أوائل الأجهزة التي تعمل بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 في الأسواق العالمية (قد يُطلق عليه "Snapdragon 8 Gen 5" أيضاً)، مما يضمن أداءً فائقاً.

الزر القابل للتخصيص: أشارت أوصاف OnePlus الداخلية إلى أنه من المحتمل أن يحل "الزر الإجرائي" (Action Button) القابل للتخصيص محل شريط التنبيه/الصامت، ويمكن تعيين هذا الزر ليكون اختصاراً فورياً لـ تشغيل الكاميرا أو استخدام زر الغالق (Shutter).

ميزات الذكاء الاصطناعي: أوضحت الشركة أنها ستعزز الكاميرا بميزات معالجة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن نظام تشغيل OxygenOS 16، مثل: "AI Detail Boost" لتعزيز الوضوح، و"AI Unblur" لتقليل ضبابية الحركة، و"AI Reflection Eraser" لإزالة الانعكاسات عند التصوير عبر الزجاج.