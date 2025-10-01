قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد الخسارة من الأهلي.. «ميدو»: هناك من يسعى لهدم المعبد داخل الزمالك وإشعال الأزمات
طريقة استخراج الفيش الجنائي والمستعجل 2025.. الرسوم والأوراق المطلوية
هل الحسد والسحر يُسبّبان الموت؟ .. اعرف الحكم الشرعي
طبيبة أطفال تُحذِّر من تناول الإسبرين للمُصابين بفيروس HFMD.. وهذه طرق الوقاية
نجم الزمالك السابق: عماد النحاس أدار القمة بشكل رائع
ناقد رياضي : التمسك بإشراك كل صفقات الأهلي مرة واحدة أمر خاطئ
خبير مياه: تصريف سد النهضة تراجع لكنّه ما زال يُهدّد السودان
سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 1-10-2025
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الفلبين إلى 20 قتيـ.ــلًا
أول تعليق من حسين الشحات على اتهامه بالتنمر على بيزيرا .. فيديو
أعراض غير مُتوقعة تكشف نقص فيتامين «سي» .. تعرّف عليها
قبل منتصف الليل.. الولايات المتحدة على موعد مع إغلاق حكومي تاريخي
OnePlus 15 يقدم أكبر بطارية في فئته وشحن 120 واط

OnePlus 15
OnePlus 15
احمد الشريف

أوضحت التسريبات الأخيرة أن هاتف OnePlus 15 يستعد لتغيير قواعد المنافسة في قطاع الهواتف الرائدة، حيث أشارت التقارير إلى تركيز غير مسبوق على عامل الطاقة والشحن، متخطياً بذلك العديد من منافسيه.

 ويأتي هذا بعد تأكيد الشركة تخطيها للرقم "14" والانتقال مباشرة من OnePlus 13 إلى 15.

أشارت التوقعات إلى أن الإطلاق في الصين سيكون في 27 أكتوبر 2025، يليه إصدار عالمي في أوائل عام 2026.

البطارية: قفزة عملاقة تضمن يومين من الاستخدام

أوضحت التقارير أن OnePlus 15 سيشهد أكبر ترقية في تاريخ بطاريات هواتف الشركة الرائدة، حيث أشارت التسريبات إلى سعة ضخمة تتراوح بين 7,000 و 7,800 مللي أمبير في الساعة (mAh)، وهو ما يمثل زيادة كبيرة عن سعة 6,000 مللي أمبير في هاتف OnePlus 13.

السعة المؤكدة تقريباً: أشارت أحدث التسريبات بثقة إلى سعة تصل إلى 7,800 مللي أمبير في الساعة، وهي من أكبر السعات التي ظهرت في الهواتف الرائدة غير المخصصة للألعاب.

عمر البطارية: أشارت التوقعات إلى أن هذه السعة الهائلة، جنباً إلى جنب مع كفاءة شريحة Snapdragon 8 Elite Gen 5 المصنوعة بتقنية 3 نانومتر، ستضمن للمستخدمين يومين كاملين على الأقل من الاستخدام المنتظم، حتى مع وجود شاشة بمعدل تحديث عالٍ يبلغ 165 هرتز.

أسرع تقنيات الشحن في السوق

أكدت التسريبات على تفوق OnePlus في تكنولوجيا الشحن، حيث سيأتي OnePlus 15 بدعم لأسرع معايير الشحن في فئة الهواتف الرائدة:

الشحن السلكي: أشارت الشائعات إلى دعم الشحن السلكي الفائق السرعة بقوة 120 واط باستخدام نظام SuperVOOC الخاص بالشركة.

سرعة الشحن: من المتوقع أن تنخفض أوقات الشحن الكلية لتصل إلى ما بين 25 إلى 30 دقيقة لإتمام الشحن بالكامل، على الرغم من حجم البطارية الأكبر بكثير.

ملاحظة دولية: أشارت التسريبات إلى أن الشحن قد يقتصر على 80 واط في أسواق أمريكا الشمالية، بينما ستحصل أسواق الصين والهند وأوروبا عادةً على 120 واط.

الشحن اللاسلكي: أشارت التسريبات إلى دعم الشحن اللاسلكي بقوة 50 واط، وهو ما يتفوق بشكل كبير على ما تقدمه الشركات المنافسة مثل أبل وسامسونج. ومن المتوقع أن يوفر الشاحن اللاسلكي AIRVOOC شحناً كاملاً في أقل من 90 دقيقة.

الشحن اللاسلكي العكسي: على الرغم من عدم وجود تسريب مباشر، إلا أنه من المرجح أن يحتفظ الهاتف بميزة الشحن اللاسلكي العكسي بقوة 10 واط، وهي كافية لشحن الملحقات مثل السماعات أو الساعات الذكية.

وختاماً، أوضحت التقارير أن هذه السرعات الفائقة تتطلب استخدام الشاحن والكابل الرسميين المرفقين في العلبة، حيث إن الشواحن القياسية الأخرى (USB-C PD) ستؤدي إلى سرعات شحن أبطأ تتراوح بين 18-45 واط.

برج الحوت وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر .. واجه الواقع

برج الميزان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. اختر بوضوح

برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. ثق ثم أحب

برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. عبّر عن مشاعرك

فيديو

أطول جسر في العالم)

الصين تختصر ساعتين لدقيقتين بافتتاح أطول جسر في العالم

أجسام غريبة في سماء بريطانيا

لغز في السماء.. صور جديدة ترصد أجساما طائرة مجهولة فوق بريطانيا

وجود شيرين في سويسرا

راحت لسبب تاني خالص.. حسام حبيب يكشف مفاجأة عن علاج شيرين في سويسرا

انفصال حسام عاشور)

سارة أحمد تعلن انفصالها عن حسام عاشور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

