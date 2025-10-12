قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي
الصحة تنهي إجراءات خطة التأمين الطبي لقمة شرم الشيخ للسلام
الرئيس السيسي: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام نهج إثيوبيا غير المسئول وسنتخذ كل التدابير لحماية أمننا المائي
انطلاق البرنامج التدريبي القراءة التأسيسية القرآنية بمعاهد الأزهر الشريف
خطوات الترشح لعضوية مجلس النواب.. وإجراءات الطعن
إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر
مصر تتسلم رئاسة المنظمة الدولية للتقييس "أيزو" لمدة 3 أعوام
الضرائب: الفاتورة والإيصال الإلكتروني شرط أساسي لرد ضريبة القيمة المضافة
تجاوز الـ 48 جنيها.. ارتفاع مفاجئ في أسعار الدولار اليوم الاحد
الجو اتقلب.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس وموعد ارتداء الملابس الثقيلة
وزير الخارجية:نرفض اتخاذ أىة إجراءات أحادية بشأن ملف المياه
جامعة قناة السويس: نسعى لبناء وعي رقمي رشيد لدى الطلاب والمجتمع
تصميم متين وأداء رائع.. مواصفات ومميزات هاتف «OnePlus 15»

لمياء الياسين

تستعد شركة ون بلس للكشف عن هاتفها الجديد ون بلس 15 في وقت لاحق من هذا الشهر في الصين.

وقد سلطت الشركة الضوء بنشاط على تقنية الشاشة الجديدة، وستكشف عن المزيد من التفاصيل في 14 أكتوبر خلال فعالية إطلاق هاتفها الرائد المرن OLED من BOE.

وكشف رئيس ون بلس، لي جيه لويس، عن معلومات مهمة حول الشاشة التي ستُشغّل هاتفها الرائد القادم.

وفقًا للي جيه لويس، تعاونت OnePlus وBOE في تطوير "الجيل الثالث من شاشة Oriental Screen"، التي تُوصف بأنها أكثر شاشات الهواتف الذكية تطورًا في العالم. 

ستُمثل هذه الشاشة الجديدة بداية عصر التحديث الفائق بمعدل تحديث 165 هرتز.

مواصفات هاتف  ون بلس 15 

من المتوقع أن تقدم الشاشة، التي من المتوقع أن تكون من نوع BOE X3 OLED بقياس 6.78 بوصة، دقة 1.5K ومعدل تحديث 165 هرتز، ما يجعلها الأولى من نوعها على مستوى العالم.

ستحقق الشاشة الجديدة ثمانية إنجازات تكنولوجية كبرى، وستسجل تسعة أرقام قياسية عالمية في أداء الشاشة. 

وتَعِد بأربعة مجالات رئيسية للريادة: سلاسة العرض، وجودة العرض، والرؤية في الظلام، وحماية العين، كما ستكون أول شاشة تعمل بنظام أندرويد تحقق سطوعًا حقيقيًا بمستوى 1-nit في البيئات المظلمة، وستحصل على شهادة TÜV Rheinland Smart Eye Protection 5.0 Gold.

منذ إطلاق هاتف OnePlus 7 Pro عام 2019، قادت OnePlus قطاع الهواتف الذكية نحو عصر التحديث العالي، حيث طرحت سلسلة شاشات 90 هرتز و120 هرتز، ثم سلسلة Oriental Display. مع هاتف OnePlus 15 وشاشة الجيل الثالث من BOE، تهدف الشركة الآن إلى إعادة تعريف معايير شاشات الهواتف الذكية الرائدة من جديد.

سفارة قطر بالقاهرة تُصدر بيانًا حول وفاة 3 من دبلوماسييها في حادث مروري بشرم الشيخ

وفاة 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة بالقرب من شرم الشيخ

قبل شرم الشيخ بـ 50 كيلو.. تفاصيل مصرع 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة

الكشف عن البنود السرية في اتفاق وقف الحرب على غزة

الصين تتعهد برد صارم على رسوم ترامب

الصين تتهم الفلبين بانتهاك سيادتها قرب جزيرة ساندي كاي

إستونيا تغلق طريقا رئيسيا على حدودها مع روسيا بعد رصد مسلحين

سعر فستان جومانا مراد يثير للجدل بالسوشيال ميديا

بحضور أمير كرارة.. الصور الكاملة للعرض الخاص لفيلم أوسكار عودة الماموث

بالأحمر اللافت.. درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور

القطب الشمالي يذوب.. هل تنجو الأرض من المصير الكارثي؟

من الحب إلى المحاكم.. أنجلينا جولي تفتح ملف الطلاق من جديد

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

