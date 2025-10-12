تصميم متين وأداء رائع.. مواصفات ومميزات هاتف «OnePlus 15»

تستعد شركة ون بلس للكشف عن هاتفها الجديد ون بلس 15 في وقت لاحق من هذا الشهر في الصين.

وقد سلطت الشركة الضوء بنشاط على تقنية الشاشة الجديدة، وستكشف عن المزيد من التفاصيل في 14 أكتوبر خلال فعالية إطلاق هاتفها الرائد المرن OLED من BOE.

وكشف رئيس ون بلس، لي جيه لويس، عن معلومات مهمة حول الشاشة التي ستُشغّل هاتفها الرائد القادم.

وفقًا للي جيه لويس، تعاونت OnePlus وBOE في تطوير "الجيل الثالث من شاشة Oriental Screen"، التي تُوصف بأنها أكثر شاشات الهواتف الذكية تطورًا في العالم.

ستُمثل هذه الشاشة الجديدة بداية عصر التحديث الفائق بمعدل تحديث 165 هرتز.

مواصفات هاتف ون بلس 15

من المتوقع أن تقدم الشاشة، التي من المتوقع أن تكون من نوع BOE X3 OLED بقياس 6.78 بوصة، دقة 1.5K ومعدل تحديث 165 هرتز، ما يجعلها الأولى من نوعها على مستوى العالم.

ستحقق الشاشة الجديدة ثمانية إنجازات تكنولوجية كبرى، وستسجل تسعة أرقام قياسية عالمية في أداء الشاشة.

وتَعِد بأربعة مجالات رئيسية للريادة: سلاسة العرض، وجودة العرض، والرؤية في الظلام، وحماية العين، كما ستكون أول شاشة تعمل بنظام أندرويد تحقق سطوعًا حقيقيًا بمستوى 1-nit في البيئات المظلمة، وستحصل على شهادة TÜV Rheinland Smart Eye Protection 5.0 Gold.

منذ إطلاق هاتف OnePlus 7 Pro عام 2019، قادت OnePlus قطاع الهواتف الذكية نحو عصر التحديث العالي، حيث طرحت سلسلة شاشات 90 هرتز و120 هرتز، ثم سلسلة Oriental Display. مع هاتف OnePlus 15 وشاشة الجيل الثالث من BOE، تهدف الشركة الآن إلى إعادة تعريف معايير شاشات الهواتف الذكية الرائدة من جديد.