تسريبات مثيرة.. مواصفات وسعر OnePlus 15 المنافس الشرس لـ S25 Ultra و iPhone 17 Pro Max

بدأت التسريبات تظهر بقوة حول هاتف OnePlus 15، والذي يُتوقع أن يكون منافسًا حقيقيًا لطرازات القمة في عام 2026، وتحديداً Galaxy S25 Ultra و iPhone 17 Pro Max.

تهدف شركة ون بلس من خلال هذا الجهاز إلى العودة إلى المنافسة الشرسة في فئة الهواتف الرائدة عبر تقديم مواصفات استثنائية وبسعر تنافسي.

المواصفات التقنية المتوقعة

تُشير التسريبات إلى أن هاتف OnePlus 15 سيأتي مزودًا بأحدث شريحة معالجة من كوالكوم، على الأرجح ستكون Snapdragon 8 Gen 5، مما يضمن أداءً فائقًا لا يضاهى في الألعاب والمهام المتعددة.

ومن المتوقع أن يدعم الهاتف ذاكرة وصول عشوائي (RAM) ضخمة تصل إلى 24 جيجابايت، مع تقنية تخزين سريعة. أما الشاشة، فستكون من نوع LTPO AMOLED بمعدل تحديث 120 هرتز، وحجم قد يقترب من 6.8 بوصة، مع تحسينات على مستوى السطوع والدقة.

كما يُتوقع أن يحافظ الهاتف على ميزة الشحن السريع الفائقة التي اشتهرت بها ون بلس، ربما تصل إلى 120 واط أو أكثر.

نظام الكاميرا وشراكة Hasselblad

تولي ون بلس اهتمامًا خاصًا للكاميرا، ومن المتوقع أن يتم تطوير نظام الكاميرات بالتعاون المستمر مع شركة Hasselblad.

تشير التسريبات إلى كاميرا رئيسية متطورة، بالإضافة إلى تحسين كبير في عدسات التقريب البصري، بهدف سد الفجوة مع سامسونج وآبل.

كما سيتم التركيز على تحسين الأداء في ظروف الإضاءة المنخفضة ومعالجة الألوان المميزة لـ Hasselblad.

السعر المتوقع والإطلاق

بالنظر إلى المواصفات القوية، يُتوقع أن يتم تسعير هاتف OnePlus 15 في فئة الهواتف الرائدة، ولكن قد يتم طرحه بسعر يبدأ أقل قليلاً من منافسيه المباشرين، مما يجعله خيارًا جذابًا للمستخدمين الباحثين عن أعلى المواصفات بتكلفة معقولة نسبيًا.

يُنتظر أن يتم الإطلاق الرسمي للهاتف في الربع الأول من عام 2026، وقد يأتي معه نظام التشغيل الجديد OxygenOS 16 والذي سيحمل ميزات إضافية في مجال الذكاء الاصطناعي.