السفير الأردني يهنئ مصر بفوز الدكتور خالد العناني بمنصب مدير عام "اليونسكو"
قيادي بـ مستقبل وطن: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى نصر أكتوبر منهج عمل لمواجهة التحديات الراهنة
مصر الحاضر تنتصر.. تعليق عضو مجلس إدارة الأهلي علي فوز خالد عناني في اليونسكو
ترتيب الدوري.. المصري يتصدر والزمالك وصيفا والأهلي ثالثا
الصليب الأحمر في غزة: نسعى إلى تقديم ضمانات لتبادل المحتجزين والأسرى
شعبة السيارات تكشف تفاصيل هامة حول انخفاض الأسعار
مبروك لمصر.. تعليق يحيى الفخراني على فوز العناني بمنصب مدير اليونسكو
عودة إمام عاشور لـ الأهلي تقترب بعد تحسن حالته الصحية
محافظ القاهرة يهنئ خالد العناني لفوزه بمنصب مدير عام اليونسكو
وزير الخارجية: دعم الرئيس السيسي ساهم في تحقيق الفوز الكاسح بانتخابات اليونسكو
وزير الري الاسبق يكشف الأسباب الحقيقية لفيضان النيل
العناني بعد فوزه بمنصب مدير اليونسكو: النتيجة مميزة.. ومصر عملت بشكل علمي للتقدم لشغل المنصب
تسريبات مثيرة.. مواصفات وسعر OnePlus 15 المنافس الشرس لـ S25 Ultra و iPhone 17 Pro Max

احمد الشريف

بدأت التسريبات تظهر بقوة حول هاتف OnePlus 15، والذي يُتوقع أن يكون منافسًا حقيقيًا لطرازات القمة في عام 2026، وتحديداً Galaxy S25 Ultra و iPhone 17 Pro Max. 

تهدف شركة ون بلس من خلال هذا الجهاز إلى العودة إلى المنافسة الشرسة في فئة الهواتف الرائدة عبر تقديم مواصفات استثنائية وبسعر تنافسي.

المواصفات التقنية المتوقعة

تُشير التسريبات إلى أن هاتف OnePlus 15 سيأتي مزودًا بأحدث شريحة معالجة من كوالكوم، على الأرجح ستكون Snapdragon 8 Gen 5، مما يضمن أداءً فائقًا لا يضاهى في الألعاب والمهام المتعددة. 

ومن المتوقع أن يدعم الهاتف ذاكرة وصول عشوائي (RAM) ضخمة تصل إلى 24 جيجابايت، مع تقنية تخزين سريعة. أما الشاشة، فستكون من نوع LTPO AMOLED بمعدل تحديث 120 هرتز، وحجم قد يقترب من 6.8 بوصة، مع تحسينات على مستوى السطوع والدقة. 

كما يُتوقع أن يحافظ الهاتف على ميزة الشحن السريع الفائقة التي اشتهرت بها ون بلس، ربما تصل إلى 120 واط أو أكثر.

نظام الكاميرا وشراكة Hasselblad

تولي ون بلس اهتمامًا خاصًا للكاميرا، ومن المتوقع أن يتم تطوير نظام الكاميرات بالتعاون المستمر مع شركة Hasselblad. 

تشير التسريبات إلى كاميرا رئيسية متطورة، بالإضافة إلى تحسين كبير في عدسات التقريب البصري، بهدف سد الفجوة مع سامسونج وآبل. 

كما سيتم التركيز على تحسين الأداء في ظروف الإضاءة المنخفضة ومعالجة الألوان المميزة لـ Hasselblad.

السعر المتوقع والإطلاق

بالنظر إلى المواصفات القوية، يُتوقع أن يتم تسعير هاتف OnePlus 15 في فئة الهواتف الرائدة، ولكن قد يتم طرحه بسعر يبدأ أقل قليلاً من منافسيه المباشرين، مما يجعله خيارًا جذابًا للمستخدمين الباحثين عن أعلى المواصفات بتكلفة معقولة نسبيًا. 

يُنتظر أن يتم الإطلاق الرسمي للهاتف في الربع الأول من عام 2026، وقد يأتي معه نظام التشغيل الجديد OxygenOS 16 والذي سيحمل ميزات إضافية في مجال الذكاء الاصطناعي.

OnePlus 15 S25 Ultra iPhone 17 Pro Max

