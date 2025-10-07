قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ساعة OnePlus Watch 3 تهبط إلى أدنى سعر لها في عروض برايم داي لشهر أكتوبر

OnePlus
OnePlus
احمد الشريف

طرحت شركة OnePlus، المعروفة بإبداعها في مجال الهواتف الذكية، ساعتها الذكية Watch 3 التي لاقت رواجاً ملفتاً بين محبي الساعات الذكية وخاصة مستخدمي أجهزة OnePlus.

تأتي الساعة بتصميم فائق الأناقة يتماشى مع جميع أنماط الأزياء، من الملابس الرياضية إلى الرسمية. 

هذه الساعة ليست مجرد قطعة أكسسوار بل تحمل في طياتها تقنية متقدمة، أبرزها شاشة AMOLED فائقة السطوع تصل إلى ذروة 2200 شمعة، مما يمنح المستخدم وضوحاً مثاليًا حتى في ضوء الشمس المباشر. 

تعتمد الساعة على معالج Snapdragon W5 لأداء الوظائف الذكية، ومعالج BES2800BP لإدارة المهام منخفضة الطاقة مما يعني عمر بطارية يصل إلى خمسة أيام، وهذه ميزة نادرة أمام منافسيها مثل Galaxy Watch وPixel Watch.

ميزات صحية متفوقة وتجربة استخدام سلسة

تتيح الساعة مراقبة صحية متكاملة: قياس نبضات القلب، تتبع الضغط النفسي، مراقبة النوم، قياس حرارة الجسم، وتقديم تقرير صحي شامل خلال دقيقة واحدة فقط. 

تجدر الإشارة إلى أن ميزة ECG لم تحصل بعد على موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، ما يحرم بعض المستخدمين من الاستفادة منها حالياً. بالإضافة إلى ذلك، نظام Wear OS يمنح الساعة مرونة في التخصيص ودعمًا لتطبيقات متنوعة تجعلها خيارًا مثاليًا لمحبي الابتكار.

فرصة تسوق لا تعوض في برايم داي

توفر شركة Amazon عرضًا استثنائيًا على هذه الساعة، حيث بلغ الخصم 56 دولار ليصبح سعرها أقل من 295 دولارا، وهو أدنى سعر حققته الساعة على الإطلاق. 

ورغم أنها ليست الأرخص بالفئة، إلا أنها تعد صفقة رابحة خاصة لمن يرغبون في تكامل منظومة OnePlus الذكية. هذه الصفقة مناسبة لمن يبحثون عن التميز، التقنية، والأداء الطويل دون الحاجة للشحن اليومي أو التضحية بجودة التصميم.

رحلة مع أقوى العروض التكنولوجية لهذا الشهر

لا تتوقف المنافسة على الساعات الذكية، بل تشمل أيضًا الهواتف والأجهزة اللوحية. 

وذلك يبرز قيمة العرض الحالي لـ OnePlus Watch 3 كواحد من أميز عروض برايم داي من حيث التكلفة والمميزات التي يحصل عليها المستخدم في صفقة تقنية متكاملة وموثوقة تطمح لجعل التجربة اليومية أكثر ذكاء وسهولة.

