قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طهران تطالب بإزالة القضية النووية الإيرانية من جدول أعمال مجلس الأمن
خسرت كتير.. عبير الشرقاوي تهاجم نقابة الممثلين لهذا السبب
التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام جيرونا في الدوري الإسباني
تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام إيفرتون اليوم في الدوري الإنجليزي
زاهي حواس: توت عنخ آمون سيُعرض بالكامل لأول مرة في التاريخ
مقتـ.ل شخص تدخل لفض مشاجرة مع ابنه في الباجور بالمنوفية
أكبر جزيرة في العالم تتحرك ببطء نحو الشمال.. ما السبب؟
أمال ماهر تشعل احتفالات حماة وطن بورسعيد بذكرى انتصارات اكتوبر| شاهد
فتح باب الترشح لجوائز جامعة عين شمس للمرأة 2025
السكتة الدماغية والخرف.. ماذا يحدث عند الإكثار من المشروبات الغازية؟
هل يجوز أداء ركعتي سنة الفجر بعد الانتهاء من الصلاة؟.. الأزهر يجيب
استشارية تربوية: وجود الأب في حياة الطفل ركيزة أساسية لبناء الثقة والشعور بالأمان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

أكبر جزيرة في العالم تتحرك ببطء نحو الشمال.. ما السبب؟

جزيرة جرينلاند
جزيرة جرينلاند
أحمد أيمن

في ظاهرة علمية أثارت دهشة الباحثين، كشفت الدراسات الحديثة عن تحولات مذهلة تشهدها جزيرة جرينلاند، أكبر جزيرة في العالم. إذ يظهر من الأبحاث أن الجزيرة تتحرك ببطء نحو الشمال الغربي وتتقلص تدريجياً في الحجم. 

هذه الاكتشافات جاءت بعد تحليل دقيق لبيانات تمت دراستها على مدار عقود، مما يبرز التفاعل المعقد بين ذوبان الجليد العميق وحركة القشرة الأرضية.

أسباب تغييرات جرينلاند

يرى العلماء أن جرينلاند لا تتحرك فقط، بل تتغير شكلها أيضاً بفعل التحولات في الضغط الناتج عن الجليد وارتداد الأرض تحتها. 

هذا الاكتشاف الجديد يعكس لغزاً جيولوجياً ظل خفياً لآلاف السنين، ويفتح الباب لفهم أعمق لتأثير التغيرات المناخية على ملامح كوكبنا.

تشهد جرينلاند تحولات جيولوجية جذرية، حيث تتقلص مساحتها بمعدل يقارب سنتيمترين سنوياً على مدار العقدين الماضيين. هذه التغيرات ليست سطحية فقط، بل تعكس تفاعلاً معقداً بين ذوبان الجليد وتبدّل القشرة الأرضية التي تحمل الجزيرة.

تأثير العصر الجليدي

منذ ذروة العصر الجليدي الأخير قبل حوالي 20 ألف عام، أدى ذوبان الصفائح الجليدية الضخمة إلى تخفيف الضغط على سطح الجزيرة. 

هذا الانخفاض في الضغط أدى إلى ارتداد القاعدة الصخرية للجزيرة وتشوه صفيحتها التكتونية. وقد أدت هذه العمليات إلى انكماش بعض أجزاء غرينلاند بينما ارتفعت أخرى.

وفقاً للباحث دانجال لونجفورس بيرج، فإن جرينلاند قد تبدو أصغر في الوقت الحالي، ولكن هذا الاتجاه قد يتغير مستقبلاً مع تسارع ذوبان الجليد. فقد أدت تأثيرات ذوبان الجليد الحديثة إلى ارتفاع أجزاء من الجزيرة، ولكن آثار ذوبان الجليد القديم لا تزال تؤثر في مناطق أخرى وتجعلها تتقلص.

النظام الجيولوجي لجزيرة جرينلاند

تمتد جرينلاند على مساحة تقارب 2.1 مليون كيلومتر مربع، وتقع على الصفيحة التكتونية لأمريكا الشمالية، متصلة بنظام جيولوجي أوسع يتحرك ببطء فوق وشاح الأرض. هذا التفاعل العميق بين الجليد والصخور والوشاح يفسر سبب استمرار الجزيرة في التغير حتى يومنا هذا.

اعتمد فريق الباحثين على بيانات دقيقة تم جمعها من 58 محطة GPS موزعة في أنحاء الجزيرة، والتي تتبع التغيرات في موقعها وارتفاعها وتشوه قاعدتها الصخرية على مدى عشرين عاماً. بعد دمج هذه البيانات في نموذج جيولوجي يغطي 26 ألف سنة من التاريخ الأرضي، اكتشف العلماء أن الحركة ليست موحدة كما كان يُعتقد سابقاً.

بينما ترتفع بعض المناطق بفعل تخفيف الضغط الناتج عن ذوبان الجليد الحديث، تنكمش مناطق أخرى بفعل توازن القوى العميقة بين القشرة والوشاح. تُظهر هذه النتائج أن جرينلاند ليست مجرد جزيرة مغطاة بالجليد، بل هي نظام جيولوجي حي يتفاعل مع تغييرات الأرض والمناخ عبر العصور.

جرينلاند جزيرة جرينلاند تحرك جزيرة جرينلاند أسباب تغييرات جرينلاند تحرك أكبر جزيرة في العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات أكتوبر 2025

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025

التوقيت الشتوي

إرجاع الساعة 60 دقيقة.. هل يبدأ التوقيت الشتوي 2025 مساء اليوم؟

بعد زيادة البنزين والسولار .. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

بعد زيادة البنزين والسولار .. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

تذاكر مترو الأنفاق

ثابتة.. حقيقة رفع أسعار تذاكر المترو بعد زيادة البنزين والسولار

أجهزة الأمن

خدوا فلوس منهم ومقدموش ورقهم في الانتخابات.. تفاصيل خناقة رئيس حزب "شعب مصر" في الجيزة

الهيئة الوطنية للانتخابات

استعلم عن لجنتك الانتخابية وموقعها من خلال موقع وتطبيق الوطنية للانتخابات

الهيئة الوطنية للانتخابات

لو عايز تجمع أفراد أسرتك في لجنة انتخابية واحدة أو تغير مكان لجنتك.. اعرف الطريقة من الوطنية للانتخابات

الممشى السياحي بأكتوبر

إحالة مستشار سابق قتل طليقته بالرصاص في الممشى السياحي بأكتوبر للجنايات

ترشيحاتنا

نجلاء بدر

نجلاء بدر تتألق بفستان فضي لامع في مهرجان الجونة 2025 | شاهد

عرض فيلم عيد ميلاد سعيد

50 صورة من ريد كاربت فيلم افتتاح مهرجان الجونة "عيد ميلاد سعيد"

عبير صبري

عبير صبري تتألق بفستان لافت في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

بالصور

فستان لافت.. ريم مصطفى تخطف الأنظار بظهورها في مهرجان الجونة

ريم مصطفى
ريم مصطفى
ريم مصطفى

نجلاء بدر تتألق بفستان فضي لامع في مهرجان الجونة 2025 | شاهد

نجلاء بدر
نجلاء بدر
نجلاء بدر

50 صورة من ريد كاربت فيلم افتتاح مهرجان الجونة "عيد ميلاد سعيد"

عرض فيلم عيد ميلاد سعيد
عرض فيلم عيد ميلاد سعيد
عرض فيلم عيد ميلاد سعيد

عبير صبري تتألق بفستان لافت في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

فيديو

دخل محمد صلاح لعام 2025

محمد صلاح في المركز السابع عالميًا بدخل يبلغ 55 مليون دولار لعام 2025

نجوى إبراهيم

نجوى إبراهيم تتعرض لحـــ.ـادث في أمريكا وتخضع لجراحة دقيقة

نيللي كريم

نيللي كريم تتألق بفستان كتف واحد ساحر في مهرجان الجونة 2025

ناهد السباعي

ناهد السباعي تبهر الجمهور في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد