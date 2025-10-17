وزير الرياضة ومحافظ القاهرة يشهدان تسليم الأيزو ويفتتحان وحدة الجودة بمركز الجزيرة

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، حفل تسليم شهادة الأيزو لمركز التنمية الشبابية بالجزيرة، وذلك في إطار جهود الوزارة للارتقاء بمعايير الجودة والإدارة داخل المنشآت الشبابية والرياضية.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد حسن صوفي رئيس الهيئة المصرية للمواصفات والجودة ورئيس المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، الدكتور صفوت النحاس رئيس مجلس الأمناء بالمجلس الوطني للتدريب والتعليم، والمهندس / هاني الدسوقي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد، اللواء إسماعيل الفار - مساعد أول وزير الشباب والرياضة ، المستشار دكتور طارق ابو زيد المستشار القانوني لوزير الشباب والرياضة، الدكتور عبد الله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة لشئون مراكز الشباب، الدكتور احمد عبد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة وعدد من قيادات الوزارة والهيئات والجهات .

وخلال كلمته، قال وزير الشباب والرياضة: "يسعدني أن أشارككم اليوم في هذا الحدث المميز الذي نحتفل فيه بحصول مركز التنمية الشبابية بالجزيرة على شهادة الأيزو في نظام إدارة الجودة، كثاني مركز تنمية شبابية على مستوى الجمهورية يحقق هذا الإنجاز الكبير، بعد منح مركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد شهادة الايزو كأول مركز تنمية شبابية علي مستوي العالم".



وأضاف وزير الشباب:"هذا النجاح هو نتيجة عمل وجهد متواصل من فرق العمل داخل المركز، وبالتعاون المثمر مع المجلس الوطني للتدريب والتعليم، والمجلس الوطني للإعتماد، وتنسيقاً مع لجنة ضمان الجودة والاعتماد بوزارة الشباب والرياضة برئاسة المستشار الدكتور/ طارق أبو زيد، التي كان لها دور بارز في دعم وتطبيق منظومة الجودة داخل المنشآت الشبابية".

وتابع وزير الرياضة:" وزارة الشباب والرياضة تضع في مقدمة أولوياتها تطوير البنية المؤسسية والإدارية لمراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية والمنشآت التابعة لها، من خلال تطبيق نظم الإدارة الحديثة، وتبني معايير الجودة العالمية، بما يضمن تقديم خدمات متميزة تليق بشباب مصر الواعد، الذي نعتبره الركيزة الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة".

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على التوسع في الجودة بمراكز الشباب والتنمية الشبابية والرياضية من خلال منح الايزو بمراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية والرياضية ومنها "مركز شباب محمد صلاح بالغربية، مركز التنمية الشبابية والرياضية بشبرا الخيمة، مركز شباب عبد الأحد جمال الدين، مركز شباب الجزيرة ٢، مركز التنمية الشبابية القنطرة غرب بالاسماعيلية، مركز التنمية الشبابية دسوق كفر الشيخ، مركز التنمية الشبابية قطور بالغربية"، وعدد من المراكز الأخرى بالمحافظات.

وأكد "صبحي" أن وزارة الشباب والرياضة تؤمن بأن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في الشباب، وأن جودة الخدمات المقدمة إليهم هي المدخل الرئيسي لبناء جيل واعٍ ومبدع ومنتج. لذلك، نعمل على أن تكون مراكزنا الشبابية مراكز إشعاع فكري وثقافي ورياضي، ومؤسسات وطنية تسهم في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة، كما نعمل في الوزارة على نشر ثقافة الجودة والإدارة الحديثة في مختلف القطاعات والمراكز، بما يضمن تقديم خدمة شبابية متكاملة تواكب تطلعات شبابنا وتستثمر طاقاتهم بالشكل الأمثل.



وأوضح وزير الشباب والرياضة أن حصول مركز التنمية الشبابية بالجزيرة على شهادة الأيزو يؤكد سعينا الدؤوب نحو تعميم تجربة الجودة على باقي مراكز التنمية الشبابية في مختلف المحافظات، في إطار خطة الوزارة للتحول المؤسسي، وتحقيق معايير التميز في الأداء والحوكمة، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية في بناء الإنسان، وتعزيز قيم الكفاءة والانضباط والإبداع داخل مؤسساتها.

ووجه وزير الشباب والرياضة الشكر لكافة الجهات والمؤسسات الذين ساهموا في هذا الإنجاز، وفي مقدمتهم الهيئة المصرية للمواصفات والجودة، وكذا المجلس الوطني للاعتماد، ولجنة ضمان الجودة والاعتماد بالوزارة وكل فرق العمل التي آمنت برسالة الجودة والتطوير، لتكون المراكز نموذجاً يحتذى به في تطبيق منظومة الجودة داخل مؤسسات الدولة.

وفي ختام كلمته، أطلق الدكتور أشرف صبحي مشروع شباب الجودة بمراكز الشباب علي مستوي الجمهورية لنشر ثقافة الجودة من خلال شباب مراكز الشباب بكافة المحافظات.