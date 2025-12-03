شوبير يكشف موقف الأهلي وتوروب من رحيل أفشة في الانتقالات الشتوية

كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيفة الأنباء التي تناولتها بعض وسائل الإعلام حول إمكانية رحيل محمد مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأوضح شوبير في تصريحاته الإذاعية أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، مؤكّدًا أن أفشة لم يتلقَّ أي عروض رسمية للرحيل إلى أي نادي، وكل ما يُتداول في هذا الصدد عارٍ عن الصحة.

وأشار شوبير إلى أن المدير الفني للأهلي، الدنماركي ييس توروب، يحتاج أفشة ضمن صفوف الفريق ويعتمد على قدراته في خطة الفريق المستقبلية، ولم يطلب الجهاز الفني أي شيء يتعلق برحيل اللاعب، بل على العكس تمامًا، فإن وجوده يعتبر مهمًا جدًا في التشكيلة.

وأضاف الإعلامي أن قلّة مشاركات أفشة في المباريات الأخيرة لا تعكس أي نية للتخلي عنه، بل هي مسألة تقييم فني مستمر من قبل الجهاز، واللاعب سيظل له دور مؤثر في الفريق.

وأكد أيضًا أن النادي الأهلي وأفشة نفسه لا يفكران في الرحيل، ولم تصل أي عروض رسمية للاعب، مؤكّدًا أن كل ما يُنشر حول رحيله مجرد شائعات لا أساس لها.