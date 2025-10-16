إبراهيم زاهر يترشح على رئاسة نادي الجزيرة

أعلن المهندس إبراهيم زاهر، الترشح على منصب رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة الرياضي في الانتخابات التي تقام منتصف شهر ديسمبر المقبل للدورة الانتخابية 2025/2028.

وقال إبراهيم زاهر إنه يسعى إلى استكمال مسيرة التطوير والبناء التي أسستها المجالس السابقة، والعمل على تحقيق رؤية جديدة تُسهم في الارتقاء بالنادي إلى مراحل أكثر تميزا وتقدّما، مؤكدا أنه يخوض هذه الانتخابات بدافع استكمال مسيرة التطوير والبناء التي شهدها النادي خلال السنوات الماضية، والعمل على إطلاق مرحلة جديدة من العمل المؤسسي القائم على الشفافية، والمشاركة الفعالة من جميع أعضاء النادي.

وأضاف إبراهيم زاهر المرشح على منصب رئيس نادي الجزيرة أن الفترة المقبلة سوف تشهد مرحلة عمل جماعيٍ وتكامل حقيقي، قائمة على الشفافية والمشاركة، وتستثمر كل الطاقات والخبرات المخلصة من أجل مستقبل أفضل لنادي الجزيرة.

وقال زاهر: "أترشح حاملا رؤية واضحة تقوم على استثمار الطاقات والخبرات المخلصة، وتطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للأعضاء، مع دعم الفرق الرياضية بكافة مراحلها، وتعزيز الموارد المالية للنادي من خلال مشروعات استثمارية مدروسة تضمن الاستدامة وتحافظ على الهوية التاريخية لنادي الجزيرة".

وكشف إبراهيم زاهر أنه سيقوم بالإعلان عن قائمته الكاملة للمرشحين معه على باقي مناصب مجلس إدارة نادي الجزيرة الأسبوع المقبل مع توضيح البنود الرئيسية لبرنامج العمل من أجل استمرار تطور النادي.

واختتم إبراهيم زاهر تصريحاته موجها الشكر والتقدير لكل الرياضيين في النادي بمختلف الألعاب وموظفيه، والعاملين به، على ما قدّموه من جهد وتفان على مدار السنوات الماضية، مؤكدا أن نجاح أي إدارة لا يتحقق إلا بتكاتف الجميع وإخلاصهم في خدمة نادي الجزيرة.