الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

محكمة أمريكية نمنع شركة إسرائيلية من تثبيت برامج تجسس على واتساب

محمود نوفل


أفادت وكالة الانباء الفرنسية بأن محكمة أمريكية منعت شركة "إن إس أو" الإسرائيلية من تثبيت برامج تجسس على تطبيق "واتساب".

أصدرت قاضية أميركية حكماً لصالح منصة واتساب التابعة لشركة ميتا، في الدعوى القضائية التي تتهم شركة البرمجة والهايتك الإسرائيلية "إن إس أو" باستغلال ثغرة لتثبيت برنامج "بيغاسوس" الذي سمح بالتجسس على نحو 1400 شخص، بينهم صحافيون وناشطون في مجال حقوق الإنسان ومعارضون

شركة "إن إس أو" (NSO) الإسرائيلية هي المصنّعة لبرنامج التجسس "بيغاسوس"

مجموعة إن إس أو  NSO Group Technologies هي شركة تكنولوجيا إسرائيلية تركز في عملها على الاستخبارات الإلكترونية. تأسست الشركة في عام 2010 من قبل نيف كارمي، أومري لافي وَشاليف هوليو، وتُفيد بعض التقارير إلى أنّ الشركة توظف حوالي 500 شخصًا في مقرها في هرتسليا بالقربِ من تل أبيب.
 

وفي سياق أخر ؛ أعلنت وزارة العدل الأمريكية اعتقال فلسطيني من غزة في الولايات المتحدة للاشتباه بمشاركته في هجوم السابع من أكتوبر " طوفان الأقصى ".

وكانت وزارة العدل الأمريكية في وقت سابق قالت إن رجلاً إيرانياً مقيماً دائماً في الولايات المتحدة اعتُقل في لوس أنجلوس بتهمة تصدير "إلكترونيات متطورة" من الولايات المتحدة إلى إيران، منتهكاً بذلك عقوبات واشنطن.

كما تم القبض على بهرام محمد أوستوفاري (66 عاما) من سانتا مونيكا وطهران لدى وصوله إلى مطار لوس أنجلوس الدولي بتهمة تصدير معدات إشارات السكك الحديدية والاتصالات بشكل غير قانوني إلى إيران.

وبحسب لائحة الاتهام، فإن أوستوفاري هو مؤسس ومدير تنفيذي لشركة هندسية مقرها طهران قامت بتوريد أنظمة الإشارات والاتصالات للحكومة الإيرانية، بما في ذلك مشاريع السكك الحديدية للجمهورية الإيرانية.

وقالت وزارة العدل : حصل أوستوفاري وشركاؤه على معالجات كمبيوتر متطورة ومعدات إشارات للسكك الحديدية وإلكترونيات ومكونات إلكترونية أخرى وشحنوها إلى شركة الى إيران".

