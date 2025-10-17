أخبار التكنولوجيا| واتساب يضيف 5 ميزات غير متوقعة في 2025.. وسامسونج تطلق شاحنا غير متوافق مع جميع هواتفها

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



مع بداية عام 2025، يواصل واتساب تحسين وتطوير ميزاته لزيادة سلاسة التواصل وجعل التجربة أكثر تخصيصا.

كشفت شركة آبل، رسميا، عن نسخة محدثة من نظارة الواقع المختلط Vision Pro، والتي تحتفظ بمعظم مزايا الإصدار الأصلي الذي تم إطلاقه في عام 2023، إلا أنها باتت الآن مدعومة بشريحة Apple M5 الجديدة، ما يعد قفزة نوعية في أداء الرسوميات والذكاء الاصطناعي.

كشفت مجموعة من المهندسين عن ابتكار ثوري يدعى X1، وهو نظام هجين يجمع بين روبوت بشري وطائرة مسيرة متحولة، صمم خصيصا لإعادة تشكيل أساليب الاستجابة للطوارئ.

أعلنت الحكومة السنغافورية عن إنشاء هيئة مستقلة جديدة تمنح صلاحيات واسعة لحجب المحتوى الضار عبر الإنترنت على منصات التواصل الاجتماعي، مثل تيك توك وفيسبوك، في إطار تصعيد جهودها لمكافحة الاحتيال الإلكتروني والتزييف العميق Deepfakes.

تداولت تسريبات منذ فترة طويلة الرموز المختصرة M1 M2، وM3 المرتبطة بسلسلة هواتف سامسونج Galaxy S26 القادمة، لكن المعنى الحقيقي لحرف M ظل لغزا حتى اليوم.

أعلنت شركة فيفو Vivo، رسميا عن الإطلاق العالمي لنظام التشغيل الجديد OriginOS 6، الذي يمثل تحديثا كبيرا لهواتفها، حيث يستبدل النظام القديم Funtouch OS بواجهة مخصصة حديثة تضم تغييرات بصرية كثيرة، وميزات جديدة، بالإضافة إلى تحسينات تقنية عميقة تعزز الأداء.

أكد لو ويبينج، رئيس شركة شاومي، رسميا أن سلسلة Redmi K90 الجديدة ستكشف الأسبوع المقبل، واصفا هذا الحدث بأنه الفصل الثاني من موسم إطلاق هواتف شاومي الرائدة.

في عالم الشحن اللاسلكي، تعتبر تقنية Qi2 أحدث معايير الشحن التي تعتمد على نظام مغناطيسي ذكي يقوم بمحاذاة الهاتف تلقائيا مع أفضل نقاط الشحن لضمان تجربة سلسة وفعالة، ومع ذلك، لا تزال أغلب الهواتف الذكية تتأخر في تبني هذا المعيار الحديث.

استغرق الأمر من شركة شاومي، أربع سنوات لتستثمر بالكامل في فكرة الشاشة الخلفية على الهواتف الذكية، حيث تعد هواتف Xiaomi 17 Pro و17 Pro Max أولى الأجهزة التي تحمل شاشة ثانوية على وحدة الكاميرا منذ هاتف Mi 11 Ultra، ويبدو أن شاومي هذه المرة تأخذ هذه الفكرة على محمل الجد.