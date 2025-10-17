قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فرص عمل جديدة.. "العمل" توفر 2914 وظيفة في 72 شركة خاصة لشباب 13 محافظة
تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
عيار 24 يتخطى الـ 6500 جنيه.. تعرف على أسعار الذهب اليوم
تلفزيون الصين المركزي يعلن ‌‏استقالة رئيس الوزراء المنغولي زندان شاتار
زيادة أسعار النقل البري 8% بعد رفع أسعار الوقود
بعد تطبيق الزيادة الجديدة.. عقوبات التلاعب في أجرة المواصلات
الصليب الأحمر: غزة تغرق في المعاناة.. وطوابير المياه والغذاء لا تنتهي
كاتس يوعز بوضع إشارات عند حدود الخط الأصفر في غزة
جيش الاحتلال يضع علامات عند الخط الأصفر في غزة
التأمين الصحي الشامل: نتكفل بتكلفة العمليات للمواطن ولو وصلت مليون جنيه
خاص بأسر الضحايا.. توصيات دولية جديدة حول حوادث الطائرات
نيوزيلندا تعيد فرض عقوبات ضد إيران
أخبار التكنولوجيا| واتساب يضيف 5 ميزات غير متوقعة في 2025.. وسامسونج تطلق شاحنا غير متوافق مع جميع هواتفها

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

واتساب يضيف 5 ميزات غير متوقعة في 2025 .. اكتشفها بنفسك
 

مع بداية عام 2025، يواصل واتساب تحسين وتطوير ميزاته لزيادة سلاسة التواصل وجعل التجربة أكثر تخصيصا.

نظارة أم آلة خارقة؟.. آبل Vision Pro بمعالج M5 تثير الدهشة والجدل
 

كشفت شركة آبل، رسميا، عن نسخة محدثة من نظارة الواقع المختلط Vision Pro، والتي تحتفظ بمعظم مزايا الإصدار الأصلي الذي تم إطلاقه في عام 2023، إلا أنها باتت الآن مدعومة بشريحة Apple M5 الجديدة، ما يعد قفزة نوعية في أداء الرسوميات والذكاء الاصطناعي.


كائن خارق.. الكشف عن روبوت يمشي ويقود ويطير
 

كشفت مجموعة من المهندسين عن ابتكار ثوري يدعى X1، وهو نظام هجين يجمع بين روبوت بشري وطائرة مسيرة متحولة، صمم خصيصا لإعادة تشكيل أساليب الاستجابة للطوارئ. 


لحجب المحتوى الضار.. دولة جديدة تسعي لحظر على محتوى فيسبوك وتيك توك
 

أعلنت الحكومة السنغافورية عن إنشاء هيئة مستقلة جديدة تمنح صلاحيات واسعة لحجب المحتوى الضار عبر الإنترنت على منصات التواصل الاجتماعي، مثل تيك توك وفيسبوك، في إطار تصعيد جهودها لمكافحة الاحتيال الإلكتروني والتزييف العميق Deepfakes.


الكشف عن رمز غامض في سلسلة Galaxy S26 .. ماذا تخبئ سامسونج؟
 

تداولت تسريبات منذ فترة طويلة الرموز المختصرة M1 M2، وM3 المرتبطة بسلسلة هواتف سامسونج Galaxy S26 القادمة، لكن المعنى الحقيقي لحرف M ظل لغزا حتى اليوم. 

فيفو تطلق نظام OriginOS 6 عالميا.. اعرف الهواتف المؤهلة

 

أعلنت شركة فيفو Vivo، رسميا عن الإطلاق العالمي لنظام التشغيل الجديد OriginOS 6، الذي يمثل تحديثا كبيرا لهواتفها، حيث يستبدل النظام القديم Funtouch OS بواجهة مخصصة حديثة تضم تغييرات بصرية كثيرة، وميزات جديدة، بالإضافة إلى تحسينات تقنية عميقة تعزز الأداء.


شاومي تكشف أسرار قوتها الجديدة.. مواصفات سلسلة Redmi K90 تعيد رسم قواعد اللعبة
 

أكد لو ويبينج، رئيس شركة شاومي، رسميا أن سلسلة Redmi K90 الجديدة ستكشف الأسبوع المقبل، واصفا هذا الحدث بأنه الفصل الثاني من موسم إطلاق هواتف شاومي الرائدة. 


سامسونج تطلق شاحنا غير متوافق مع جميع هواتفها
 

في عالم الشحن اللاسلكي، تعتبر تقنية Qi2 أحدث معايير الشحن التي تعتمد على نظام مغناطيسي ذكي يقوم بمحاذاة الهاتف تلقائيا مع أفضل نقاط الشحن لضمان تجربة سلسة وفعالة، ومع ذلك، لا تزال أغلب الهواتف الذكية تتأخر في تبني هذا المعيار الحديث.


بعد 4 سنوات.. شاومي تعود بقوة والرائد الجديد يحمل مفاجأة
 

استغرق الأمر من شركة شاومي، أربع سنوات لتستثمر بالكامل في فكرة الشاشة الخلفية على الهواتف الذكية، حيث تعد هواتف Xiaomi 17 Pro و17 Pro Max أولى الأجهزة التي تحمل شاشة ثانوية على وحدة الكاميرا منذ هاتف Mi 11 Ultra، ويبدو أن شاومي هذه المرة تأخذ هذه الفكرة على محمل الجد.

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

