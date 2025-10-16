كائن خارق.. الكشف عن روبوت يمشي ويقود ويطير

كشفت مجموعة من المهندسين عن ابتكار ثوري يدعى X1، وهو نظام هجين يجمع بين روبوت بشري وطائرة مسيرة متحولة، صمم خصيصا لإعادة تشكيل أساليب الاستجابة للطوارئ.

ويأتي هذا الابتكار ثمرة تعاون استمر ثلاث سنوات بين معهد كاليفورنيا للتقنية Caltech، من خلال مركز النظم الذاتية والتقنيات CAST، ومعهد الابتكار التكنولوجي في أبوظبي TII.

يمتلك الجهاز الفريد من نوعه تصميما متعدد الوسائط يمكنه من المشي، القيادة، والطيران، ما يفتح الباب أمام قدرات غير مسبوقة في تنفيذ مهام الإنقاذ داخل البيئات المعقدة والصعبة.

تجربة ميدانية تحاكي الواقع

ووفقا لتقرير نشره موقع Techxplore، تم اختبار النظام مؤخرا في تجربة طارئة محاكاة داخل حرم جامعة Caltech.

خلال التجربة، اقترب الروبوت المزود بطائرة M4 على ظهره من منطقة مرتفعة، ليطلق الطائرة في الجو.

وبعد الإقلاع، هبطت الطائرة وتحولت إلى وضع القيادة، وواصلت المهمة حتى وصلت إلى بركة مائية، ثم أقلعت من جديد لاستكمال العملية.

بحسب الباحثين، هذا الأداء المتعدد الأوضاع أظهر كيف يمكن لمثل هذه الأنظمة أن تكون أكثر كفاءة ومرونة في مواجهة الأزمات الواقعية.

شراكة متعددة الخبرات

جمع المشروع خبرات متنوعة، حيث أسهمت Caltech في تقنيات الحركة والروبوتات، في حين قدم معهد TII تقنيات الحوسبة الذاتية والأنظمة الذكية، أما جامعة نورث إيسترن فقد ساعدت في تصميم الروبوت المتحول.

وأشار المهندسون إلى أن هذا التطوير يعد خطوة نحو بناء أنظمة روبوتية متكاملة قادرة على التفاعل في بيئات غير مستقرة.

مستقبل الإنقاذ الآلي

وأعلن فريق البحث أن الإصدارات المستقبلية من X1 ستحمل تطورات نوعية، تشمل مجسات أكثر ذكاء، خوارزميات قائمة على النماذج الرياضية، وملاحة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، والهدف النهائي، بحسب الفريق، هو بناء روبوتات أكثر أمانا وموثوقية يمكن الاعتماد عليها في حالات الطوارئ وعمليات البحث والإنقاذ المعقدة.