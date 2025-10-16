قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

لحجب المحتوى الضار.. دولة جديدة تسعي لحظر على محتوى فيسبوك وتيك توك

فيسبوك وتيك توك
فيسبوك وتيك توك
شيماء عبد المنعم

أعلنت الحكومة السنغافورية عن إنشاء هيئة مستقلة جديدة تمنح صلاحيات واسعة لحجب المحتوى الضار عبر الإنترنت على منصات التواصل الاجتماعي، مثل تيك توك وفيسبوك، في إطار تصعيد جهودها لمكافحة الاحتيال الإلكتروني والتزييف العميق Deepfakes.

ووفقا لبيان مشترك صادر عن وزارة التنمية الرقمية والمعلومات ووزارة القانون، فإن الهيئة الجديدة التي ستحمل اسم "لجنة السلامة على الإنترنت" Online Safety Commission ستتمكن، بعد تلقي بلاغات من الضحايا، من إلزام المنصات بحذف محتوى أو تطبيقات للمستخدمين داخل سنغافورة.

تشريع جديد لتوسيع نطاق مكافحة الأذى الرقمي

تعد هذه اللجنة حجر الأساس في مشروع قانون جديد قدم إلى البرلمان السنغافوري يوم الأربعاء، يهدف إلى توسيع نطاق الجرائم الإلكترونية التي تغطيها القوانين الحالية، في ظل ما وصفته الحكومة بـ"الحاجة الملحة لتوفير حماية أقوى للضحايا".

في المرحلة الأولى، ستركز الهيئة على الجرائم الخطيرة، مثل التحرش عبر الإنترنت، والانتهاكات المتعلقة بالأطفال، قبل أن تتوسع لاحقا لتشمل قضايا مثل انتحال الهوية الرقمية، ونشر المعلومات الخاصة دون موافقة.

منصات التواصل تحت ضغط تشريعي متزايد

تواجه شركات التكنولوجيا الكبرى تحديات تنظيمية متزايدة في سنغافورة بسبب تشريعاتها الصارمة لمكافحة الأذى الرقمي. 

ففي سبتمبر الماضي، طالبت وزارة الشؤون الداخلية شركة ميتا Meta باتخاذ تدابير صارمة لحذف الإعلانات الاحتيالية على فيسبوك، وتحسين تقنيات التعرف على الوجوه، وتقديم أولوية لمعالجة تقارير المستخدمين السنغافوريين.

من جانبها، تعهدت شركة جوجل Google، التابعة لـ ألفابت، بتطبيق إجراءات التحقق من العمر بحلول العام المقبل، بما يتماشى مع لوائح سنغافورة التي تلزم متاجر التطبيقات بمنع تنزيل التطبيقات غير المخصصة للمستخدمين دون سن 18 عاما.

تأتي هذه الخطوة في ظل تنامي التحذيرات العالمية من استخدام الذكاء الاصطناعي في تسريع انتشار المحتوى المؤذي على شبكات التواصل الاجتماعي، مما يسمح باستهداف الأفراد بطرق معقدة تشمل التزييف العميق، والاحتيال الرقمي، والمضايقات.

فيسبوك تيك توك المحتوى الضار سنغافورة تشريع جديد ‏

