من سيكون المالك الجديد لـ تيك توك إذا أبرم ترامب صفقته مع شي؟

- من سيكون مالك تيك توك في الولايات المتحدة؟

- صفقة أمريكية جديدة لإنقاذ تيك توك من الحظر

- ترامب يوافق على صفقة تيك توك ويقترب من تسوية تجارية مع الصين



أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه توصل إلى اتفاق مع نظيره الصيني “شي جين بينج” للموافقة على استمرار عمل تطبيق تيك توك داخل الولايات المتحدة، وذلك في إطار جهود لتخفيف التوترات التجارية بين البلدين.

وقال ترامب من المكتب البيضاوي مساء الجمعة: “الرئيس شي وافق على صفقة تيك توك”، مضيفا أن توقيع الاتفاق قد يكون مجرد إجراء شكلي، وكان ترامب قد أشار في منشور على منصة “تروث سوشال” إلى أنه أجرى مكالمة “مثمرة جدا” مع الرئيس الصيني.

وتتزامن هذه الجهود مع مناقشات لعقد لقاء مباشر بين الزعيمين خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ APEC المقررة في كوريا الجنوبية بين 30 أكتوبر و1 نوفمبر.

كشفت مصادر مطلعة لشبكة CNN، أن خطة إنقاذ تطبيق تيك توك من الحظر الكامل في الولايات المتحدة تتضمن استثمار مجموعة من شركات رأس المال الاستثماري الأمريكية، وصناديق الأسهم الخاصة، وشركات التكنولوجيا الكبرى، لتشكيل كيان جديد مقره الولايات المتحدة يتولى تشغيل التطبيق داخل البلاد.



الاتفاق، الذي تم التوصل إلى خطوطه العريضة خلال مفاوضات بين مسؤولين أمريكيين وصينيين في مدريد هذا الأسبوع، يشبه إلى حد كبير صفقة سبق عرضها على الرئيس ترامب في أبريل، قبل أن تعرقلها قرارات فرض رسوم جمركية كبيرة على الصين.



ووفقا للمصادر، سيستحوذ المستثمرون الأمريكيون على حصة تقارب 80% من الشركة الجديدة، بينما يحتفظ المساهمون الصينيون بالباقي. ومن أبرز الأسماء المشاركة في الصفقة: أوراكل، وأندريسين هورويتز، وسيلفر ليك كما ستدار الشركة الجديدة من قبل مجلس إدارة يغلب عليه الطابع الأمريكي، مع تعيين عضو ممثل لإدارة ترامب.



وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أول من أورد تفاصيل الاتفاق الذي ما زال قيد التفاوض، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنه خلال مكالمة مرتقبة بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الجمعة.



ومن جهة أخرى، أصدر ترامب هذا الأسبوع أمرا تنفيذيا بتمديد مهلة حظر تيك توك لثلاثة أشهر إضافية، لتفادي توقفه عن العمل بعد انتهاء المهلة السابقة، وقد أعلنت الإدارة الأمريكية عن التوصل إلى اتفاق نهائي مع الصين لإبقاء التطبيق نشطا في السوق الأمريكي على المدى الطويل.



وصرح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسينت، أن التهديد الحقيقي بإغلاق تيك توك كان العامل الحاسم الذي دفع بكين إلى التراجع والموافقة على التفاوض، مضيفا أن “ترامب أبدى قيادة واضحة وإصرارا لتحقيق ما يصب في مصلحة الأمن القومي الأمريكي”.



ومن المتوقع أن يتم الكشف عن تفاصيل الصفقة وهوية المستثمرين المشاركين في الأيام أو الأسابيع المقبلة، وسط ترقب لإمكانية عقد لقاء بين ترامب وشي الشهر القادم، بعد إزالة هذه العقبة الكبرى.

تنص الصفقة على نقل أصول تيك توك داخل الولايات المتحدة من الشركة الأم الصينية “بايت دانس” إلى مالكين أمريكيين، مع احتفاظ الجانب الصيني بنسبة لا تتجاوز 20%، التزاما بالقانون الأمريكي الذي يمنع سيطرة الشركات الصينية على بيانات المستخدمين الأمريكيين.

ومن المتوقع أن تظل خوارزمية تيك توك مملوكة لـ بايت دانس، الأمر الذي يثير قلق مشرعين أمريكيين من احتمالية استخدام التطبيق للتجسس أو نشر معلومات مضللة، وهي اتهامات نفتها بكين مرارا.

ترامب “أحب تيك توك”

وفي تصريحات لافتة، قال ترامب: “أنا أحب تيك توك، لقد ساعدني في الفوز بالانتخابات"، مضيفا: ”تيك توك له قيمة هائلة، ونحن نملك تلك القيمة لأننا أصحاب القرار النهائي بشأنه".

ورغم أن الكونجرس قد حدد مهلة تنتهي في يناير 2025 لحظر التطبيق إذا لم يتم نقل ملكيته، فإن ترامب وقع أمرا تنفيذيا جديدا يمدد المهلة ثلاثة أشهر إضافية لإتاحة الفرصة لإتمام الصفقة.

خلفية التوتر

شهدت العلاقات بين واشنطن وبكين تصعيدا خلال الأشهر الماضية، خاصة بعد فرض ترامب تعريفات جمركية مشددة على الواردات الصينية في أبريل، ما أدى إلى رد مماثل من بكين واندلاع حرب تجارية شاملة، لكن سلسلة من الاتفاقات الجزئية منذ مايو ساعدت في تهدئة الوضع مؤقتا.

وتبقى الصين ثالث أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، رغم الخلافات العميقة بين الطرفين، ومن المنتظر أن يكشف ترامب وشي عن تفاصيل الصفقة النهائية خلال مكالمتهما الهاتفية المرتقبة، وربما خلال لقائهما المرتقب الشهر المقبل في كوريا الجنوبية.