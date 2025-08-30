قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
آخر موعد للتقديم في سكن لكل المصريين 7
نكونكو يرحل عن تشيلسي وينضم إلى ميلان الإيطالي
حماس تدعو لترجمة الإدانات الدولية لإجراءات رادعة ضد الاحتلال الإسرائيلي
التحريات تكشف ممتلكات سوزي الأردنية بعد التحفظ المؤقت على أموالها
رشا عبد العال: 10 مليارات جنيه قيمة الضريبة المحصلة عن تسوية المنازعات والتصرفات العقارية
بتوجيهات الرئيس.. اتصالات مكثفة لوزير الخارجية بشأن الملف النووى الايرانى
أغمى عليها.. تفاصيل محاكمة بنت مبارك وتأجيلها لجلسة 13 سبتمبر
عبد العاطي لنظيرته اللاتفية: المجتمع الدولي يجب أن يوقف الانتهاكات الإسرائيلية
قبل مباراته الـ 50.. ماذا حقق ميسي في مسيرته مع النهائيات؟
بمهرجان مراسي.. محمد حماقي ونانسي عجرم يحييان حفل الليلة
بعد ارتفاع معدلاتها.. خبراء: الولادة القيصرية ناقوس خطر يهدد حياة الأم وطفلها
بث مباشر .. نقابة القراء تختار نقيبها واستمرار أعمال التصويت وسط إقبال كثيف
تكنولوجيا وسيارات

لمنافسة تطبيقات الدردشة.. تيك توك يزود الرسائل الخاصة بميزات جديدة

تيك توك
تيك توك
شيماء عبد المنعم

أعلن تطبيق تيك توك، عن تحديث جديد يضيف مزايا متطورة للرسائل المباشرة DMs، من أبرزها إمكانية إرسال رسائل صوتية تصل مدتها إلى 60 ثانية، إلى جانب دعم مشاركة الصور ومقاطع الفيديو بشكل موسع، سواء في المحادثات الفردية أو الجماعية.

وبحسب ما ذكره موقع “theverge”، يمكن لمستخدمي تيك توك حاليا، تسجيل رسائل صوتية قصيرة عبر الضغط مطولا على أيقونة الميكروفون بجانب مربع الكتابة، مع واجهة سهلة للتحكم في التسجيل. 

وبحسب تيك توك، يمكن للمستخدم أثناء التسجيل:

- رفع الإصبع عن زر التسجيل لإرسال الرسالة فورا.

- السحب لإلغاء التسجيل.

- السحب للأعلى لتثبيت التسجيل دون الحاجة للاستمرار بالضغط، ثم اختيار الإرسال أو الحذف يدويا.

خيارات تسجيل رسائل صوتية قصيرة على تيك توك

كما يمكن حذف الرسائل الصوتية خلال 3 دقائق من إرسالها، ما يمنح المستخدمين تحكما أفضل ومرونة أكبر.

إلى جانب ذلك، أضاف تيك توك خيار إرسال حتى 9 صور أو مقاطع فيديو دفعة واحدة، سواء من ألبوم الكاميرا أو عبر تصوير جديد داخل التطبيق، في خطوة تقرب منصته من تطبيقات المراسلة الأكثر شيوعا.

وحرصت المنصة على تعزيز الأمان، إذ لا يمكن للمستخدمين إرسال صورة أو فيديو كأول رسالة عند طلب المحادثة، كما أن الرسائل الخاصة غير متاحة للمستخدمين دون 16 عاما، لتقليل مخاطر إساءة الاستخدام.

إعداد مشاركة الصور ومقاطع الفيديو على تيك توك

كيف تعمل الرسائل الصوتية على تيك توك

أصبح بإمكان المستخدمين الآن تسجيل وإرسال رسائل صوتية تصل مدتها إلى 60 ثانية داخل المحادثات الخاصة.
تعكس هذه الميزة اتجاها متناميا بين جيل “زد” (Gen Z) الذي يفضل الرسائل الصوتية على الكتابةـ وبهذه الخطوة، تواكب تيك توك منصات التواصل الاجتماعي الأخرى التي أصبحت فيها المراسلات الصوتية جزءا أساسيا من تجربة المستخدم.

مشاركة الصور والفيديو داخل الدردشات

يتيح التحديث الجديد لمستخدمي تيك توك مشاركة ما يصل إلى تسع صور أو مقاطع فيديو في المحادثات، سواء تم التقاطها مباشرة عبر الكاميرا أو اختيارها من معرض الهاتف، مع إمكانية التعديل قبل الإرسال.


لكن المنصة أضافت قيدا لحماية الخصوصية، لا يمكن للرسائل الأولى من طلبات المحادثة أن تتضمن صورا أو فيديوهات من كاميرا المرسل، بل تقتصر على المحتوى الموجود مسبقا على تيك توك، للحد من تبادل الوسائط غير المرغوب فيها.

الأمان أولا في المحادثات

شددت الشركة على أن الأمان يبقى محور تصميم خدماتها، فمن خلال تقييد إرسال الصور والفيديوهات غير المطلوبة في الرسائل الأولى، تسعى تيك توك لتقليل المخاطر مثل الرسائل العشوائية والمحتوى المزعج.

تيك توك الرسائل الصوتية رسائل صوتية قصيرة

