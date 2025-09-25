نهاية الأزمة؟.. اتفاق أمريكي صيني يبقي تيك توك على هواتف 170 مليون أمريكي

- الولايات المتحدة ستكمل صفقة تيك توك "خلال الأيام المقبلة" وتتحكم في خوارزميتها

- تفاصيل صفقة تيك توك ودور أوراكل

- الجانب الصيني وافق على بيع تيك توك بعد تخفيف الرسوم الجمركية

تمثل صفقة تيك توك لحظة حاسمة في ملف العلاقات الاقتصادية بين واشنطن وبكين، إذ أنها لا تحسم فقط مصير تطبيق شهير، بل ترسم حدودا جديدة في إدارة التكنولوجيا العابرة للحدود، وتضع سابقة قانونية لتنظيم العلاقة بين الأمن القومي والملكية الرقمية.

ووفقا للتقارير، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الولايات المتحدة ستحصل على السيطرة الكاملة على خوارزمية منصة تيك توك في إطار صفقة استحواذ مرتقبة على عمليات التطبيق داخل الأراضي الأمريكية.

وفي تصريحات أدلت بها لقناة Fox News، قالت ليفيت: “نحن واثقون بنسبة 100% أن الصفقة قد أبرمت، ما تبقى الآن هو التوقيع الرسمي، وفريق الرئيس يعمل عن كثب مع نظرائه الصينيين لإتمام ذلك خلال الأيام المقبلة”.

تفاصيل الصفقة ودور أوراكل

وبموجب الاتفاق، ستتولى شركة أوراكل الأمريكية العملاقة مسؤولية إدارة بيانات المستخدمين وخصوصيتهم في الولايات المتحدة، لضمان الامتثال الكامل لمعايير الأمن القومي.

كما أشارت ليفيت إلى أن الأمريكيين سيشغلون ستة من أصل سبعة مقاعد في مجلس إدارة تيك توك الجديد، في حين سيبقى 20% من ملكية المنصة بأيدي مستثمرين صينيين، وفق ما تم التوافق عليه حتى الآن.

صفقة بعد أزمة

وتأتي هذه التصريحات بعد أن كشف الرئيس دونالد ترامب، الجمعة، عن مكالمة “إيجابية ومثمرة” مع نظيره الصيني شي جين بينغ، تم خلالها تحقيق تقدم كبير باتجاه إتمام الصفقة.

وكان الكونجرس الأمريكي قد مرر في أبريل 2024 قانونا يحظر تطبيق تيك توك داخل الولايات المتحدة، مع استثناء وحيد يقضي بإمكانية استمرار التطبيق إذا تم بيع ما لا يقل عن 80% من أصوله داخل البلاد إلى مستثمرين أمريكيين.

وقد تم تعليق التطبيق مؤقتا في 18 يناير 2025، عشية دخول قانون "التحكم في التطبيقات الخاضعة لخصوم أجانب" حيز التنفيذ، وقبل يومين فقط من تنصيب ترامب لفترة رئاسية جديدة.

ولكن الرئيس الجديد منح التطبيق أربع تمديدات متتالية لتأجيل الإغلاق وإتاحة الفرصة للتوصل إلى اتفاق نهائي.

الخلطة السرية وخطر الأمن القومي

وتكمن أهمية السيطرة الأمريكية على خوارزمية تيك توك في كونها العنصر الرئيسي وراء نجاح التطبيق وشعبيته العالمية، وهي ما يعرف بـ “الخلطة السرية” التي تحدد المحتوى المعروض على المستخدمين في صفحة "For You".

وكانت شركة بايت دانس، المالكة الصينية للتطبيق، قد أعلنت في وقت سابق أنها لن تبيع تيك توك بأي شكل من الأشكال إذا شملت الصفقة الخوارزمية.

لكن التوترات بين بكين وواشنطن، خصوصا بعد فرض ترامب رسوما جمركية ضخمة على السلع الصينية في أبريل، كانت قد جمدت المحادثات لأسابيع.

وبعد استئناف التفاوض وخفض بعض الرسوم، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الجانبين أبديا رغبة مشتركة في إعادة فتح ملف تيك توك، رغم استمرار المخاوف الأمريكية بشأن الأمن القومي.

ترامب يعلن اتفاقا مع الصين يضمن استمرار تيك توك في الولايات المتحدة

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي، عن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الصين يتيح استمرار عمل تطبيق تيك توك داخل الولايات المتحدة، بعد مفاوضات استمرت قرابة عام، وسط مخاوف أمنية وتجارية شابت علاقة البلدين.

ويشترط الاتفاق الجديد نقل أصول تيك توك في الولايات المتحدة إلى ملاك أمريكيين، بدلا من الشركة الصينية المالكة للتطبيق بايت دانس، في خطوة ينظر إليها كحل وسط يرضي الطرفين ويخفف من حدة التوترات التجارية.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: “لدينا صفقة بشأن تيك توك... هناك مجموعة من الشركات الكبرى ترغب في شرائه”.

ولم يكشف عن مزيد من التفاصيل، لكن مصادر مطلعة أكدت أن نموذج الاتفاق مشابه لاتفاق أبريل الماضي، مع إدخال بعض التعديلات الفنية.

وكان من المقرر أن يتم حظر التطبيق في الولايات المتحدة اعتبارا من 17 سبتمبر، إلا أن البيت الأبيض قرر تمديد المهلة حتى 16 ديسمبر، ما يمنح شركة بايت دانس 90 يوما إضافيا لإنهاء إجراءات نقل الملكية.

تفاصيل الاتفاق

وبحسب تقرير نشرته وول ستريت جورنال، فإن الكيان الأمريكي الجديد الذي سيدير تيك توك سيضم مجلس إدارة بأغلبية أمريكية، على أن يخصص مقعد واحد للحكومة الأمريكية.

وسيتولى تحالف من المستثمرين الأمريكيين السيطرة على 80% من الشركة الجديدة، من بينهم شركات مثل أوراكل وAndreessen Horowitz وSilver Lake وKKR، بينما تحتفظ بايت دانس بنسبة 19.9%، وهي نسبة تقل عن الحد الأقصى المسموح به (20%).

الجانب الصيني وافق بعد تخفيف الرسوم الجمركية

يأتي الاتفاق بعد أشهر من الجمود، أعقب فرض واشنطن رسوما جمركية واسعة على السلع الصينية في أبريل، ما أدى إلى تعليق المحادثات. غير أن المحادثات استؤنفت مؤخرا بعد تخفيف بعض هذه الرسوم، ونجحت الفرق التفاوضية في الوصول إلى “اتفاق إطاري” يوم الإثنين الماضي، بانتظار مكالمة هاتفية مرتقبة بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ الجمعة المقبل، لإعلان التوقيع الرسمي.

ويضم التطبيق أكثر من 170 مليون مستخدم أمريكي، غالبيتهم من فئة الشباب، ما جعله لاعبا غير مباشر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقد أشار ترامب إلى أن المنصة ساهمت في تعزيز تواصله مع هذا الجيل، حيث يتابعه أكثر من 15 مليون مستخدم على حسابه الشخصي.

ولم يخف الرئيس الأمريكي تردده في فرض الحظر، حيث منح تيك توك أربع تمديدات متتالية لتجنب خسارة الدعم الشعبي أو التأثير على حرية التعبير.

بحسب التقارير، ستواصل أوراكل شراكتها التقنية مع تيك توك، عبر توفير خدمات الحوسبة السحابية وحماية بيانات المستخدمين الأمريكيين، وهي نقطة أثارت قلقا كبيرا من احتمال وصول الحكومة الصينية إلى بيانات المستخدمين أو التأثير في المحتوى.

وكانت بايت دانس قد نفت في أكثر من مناسبة وجود أي علاقة مباشرة بينها وبين الحكومة الصينية، مؤكدة أن جميع بيانات المستخدمين الأمريكيين يتم تخزينها في خوادم داخل الولايات المتحدة.

من هم المشترون المحتملون؟

وفي وقت سابق، كشف ترامب أن إدارته كانت تتواصل مع أربعة عروض مختلفة للاستحواذ على تيك توك، من بينها شركات كبرى مثل مايكروسوفت وأمازون، بالإضافة إلى مستثمرين مستقلين، من بينهم رجل الأعمال فرانك مكورت ومجموعة يقودها مؤسس منصة OnlyFans.